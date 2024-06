Una notizia tanto attesa sta finalmente per essere recepita da milioni di italiani, è introdotto un nuovo bonus fiscale da 800 euro che promette di alleggerire notevolmente le spese annuali di alcuni fortunati beneficiari. Questo incentivo, inserito nella dichiarazione dei redditi del 2024 tramite il modello 730, permetterà di detrarre alcune voci di spesa che in passato non erano deducibili.

La Novità del Bonus Irpef

Grazie alla nuova normativa fiscale, i contribuenti avranno la possibilità di anticipare le spese necessarie e successivamente ottenere un rimborso direttamente dallo Stato. Questo include anche voci di spesa come il canone d’affitto e altre categorie prima non detraibili.

Le Spese Detraibili con il Modello 730 del 2024

Tra le principali voci detraibili spiccano le spese scolastiche, che comprendono la retta universitaria, le spese per gli asili nido, la scuola materna, la mensa, le gite scolastiche e altro ancora. Per ogni studente, è possibile dedurre fino a un massimo di 800 euro di spesa complessiva grazie al nuovo Bonus.

Come Richiedere il Bonus

Per ottenere il rimborso delle spese scolastiche, è necessario compilare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 precompilato, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate dal 30 aprile. È importante compilare la sezione 1 del modello e specificare le spese di istruzione utilizzando i codici appropriati:

Codice 12 per spese di istruzione diverse da quelle universitarie

13 per spese legate alla retta universitaria

33 per spese sostenute per gli asili nido

Analogamente, chi utilizza il modello Redditi può indicare le proprie spese scolastiche nella sezione 1 del quadro RP, alle righe RP8 e RP13.

È importante notare che non è possibile detrarre le spese sostenute nel 2023, i rimborsi ricevuti dal datore di lavoro in luogo di retribuzioni premiali, né le spese indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” della Certificazione Unica con il codice onere 33.

Questo nuovo bonus da 800 euro rappresenta un significativo sollievo finanziario per le famiglie italiane, contribuendo a rendere più accessibile l’istruzione e alleggerendo il carico economico che essa comporta. Per ulteriori dettagli e per richiedere il bonus, si consiglia di consultare le indicazioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e di seguire le istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione dei redditi.