Luglio 2024 porta con sé una serie di bonus e agevolazioni accessibili per chi possiede un ISEE basso. L’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è fondamentale per determinare la propria situazione economica e accedere a vari sostegni finanziari. Ecco una panoramica delle principali agevolazioni disponibili e come richiederle.

Cos’è l’ISEE e Perché è Importante?

L’ISEE è uno strumento che fotografa la situazione economica di una famiglia, tenendo conto del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare ed a luglio può portare a diversi bonus. È indispensabile per accedere a prestazioni a sostegno del reddito e dei servizi sociali.

Principali Bonus 2024 Accessibili con ISEE Basso

Assegno Unico Universale

Importo: Da 50 a 175 euro al mese per figlio.

Requisiti: ISEE fino a 30.000 euro.

Descrizione: Questo assegno è un contributo mensile per ogni figlio a carico, variabile in base all’ISEE familiare.

Bonus Asilo Nido

Importo: Da 1.500 a 3.000 euro annuali.

Requisiti: ISEE variabile.

Descrizione: Contributo per coprire le rette degli asili nido, con importi crescenti in base al livello dell’ISEE.

Bonus Sociale per Acqua, Luce e Gas

Requisiti: ISEE sotto 8.265 euro.

Descrizione: Sconto sulle bollette per le famiglie in difficoltà economica.

Carta Acquisti INPS

Importo: Da 160 a 320 euro.

Requisiti: Over 65 o famiglie con minorenni, ISEE sotto 8.000 euro.

Descrizione: Carta prepagata per l’acquisto di beni di prima necessità.

Bonus Psicologo

Importo: Fino a 600 euro.

Requisiti: ISEE sotto 50.000 euro.

Descrizione: Contributo per sostenere le spese di terapia psicologica.

Agevolazioni Universitarie

Requisiti: ISEE sotto 23.000 euro.

Descrizione: Esenzioni o riduzioni delle tasse universitarie per studenti con ISEE basso.

Come Calcolare l’ISEE e Richiedere i Bonus

Per conoscere il proprio ISEE e scoprire quali agevolazioni sono accessibili, è possibile utilizzare servizi online gratuiti che simulano il calcolo dell’ISEE. Queste piattaforme offrono anche indicazioni sui bonus disponibili e assistenza nella compilazione delle domande.

Utilizzare le Piattaforme Online

Simulazione ISEE: Servizi online come il sito dell’INPS o portali dedicati consentono di simulare il calcolo dell’ISEE.

Assistenza: Le piattaforme offrono supporto per capire i requisiti specifici e guidare nella procedura di richiesta dei bonus.

Sfruttare le agevolazioni disponibili con un ISEE basso è essenziale per le famiglie in difficoltà economica. Grazie a strumenti online gratuiti, è possibile simulare l’ISEE e scoprire tutte le opportunità offerte nel 2024. Non resta che informarsi e fare domanda per ottenere il sostegno necessario.