Nel 2024, le famiglie italiane potranno beneficiare di un bonus spesa che potrebbe arrivare fino a 940 euro, grazie a due misure distinte messe in campo dal Governo per sostenere la spesa alimentare delle famiglie in difficoltà a partire dalla carta spesa Dedicata a Te. Questi contributi, che possono essere richiesti in base a specifici requisiti, rappresentano un aiuto significativo per l’acquisto di beni di prima necessità. Di seguito, una panoramica dettagliata delle due misure e dei requisiti necessari per accedervi.

Bonus Spesa: Due Aiuti per 940 Euro

Il bonus spesa 2024 si compone di due principali aiuti: la Carta Acquisti e la carta “Dedicata a te”. Questi contributi non vengono ottenuti attraverso un’unica procedura, ma sono cumulabili, permettendo di raggiungere la cifra totale di 940 euro annui.

Il Contributo con la Carta Acquisti 2024

La Carta Acquisti è uno strumento prepagato che viene rinnovato nel 2024. Questa carta viene caricata ogni due mesi con 80 euro, per un totale di 480 euro annui. È pensata per coprire spese alimentari, sanitarie e il pagamento delle bollette di luce e gas. Inoltre, i titolari possono beneficiare di sconti presso negozi convenzionati.

Requisiti per la Carta Acquisti:

Famiglie con un minore di età inferiore ai tre anni o anziani di età pari o superiore ai 65 anni.

Cittadinanza italiana e iscrizione all’Anagrafe comunale.

ISEE e redditi complessivi inferiori a 8.052,75 euro (fino a 10.737 euro per gli over 70).

Per gli over 65: non essere intestatari di più utenze elettriche o del gas, non possedere più di un autoveicolo, non avere oltre il 25% di proprietà di un immobile a uso abitativo, e non essere titolari di un patrimonio mobiliare superiore a 15mila euro.

La Carta Acquisti può essere richiesta presso gli uffici postali, compilando il modulo di richiesta e presentando la relativa documentazione.

Dedicata a te: Cresce l’Attesa

La carta “Dedicata a te” è un contributo una tantum di 460 euro, atteso con grande trepidazione. Non richiede la presentazione di una domanda, poiché i beneficiari saranno contattati direttamente dall’INPS e dal proprio Comune. Questo contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di base (pane, pasta, carne, uova), carburante e abbonamenti ai mezzi pubblici, ma esclude bibite zuccherate o alcoliche, marmellate, medicinali da banco e prodotti per l’igiene personale.

Requisiti per la Carta Dedicata a te:

Non essere destinatari di altri sussidi statali come Naspi, Dis Coll o indennità di mobilità.

E il Reddito Alimentare?

Oltre a questi due aiuti principali, alcune regioni italiane offrono un ulteriore contributo chiamato Reddito Alimentare. Attivo in città come Genova, Firenze, Napoli e Palermo, questo aiuto consiste nella distribuzione di pacchi alimentari realizzati con prodotti invenduti dalla grande distribuzione. Il Reddito Alimentare è rivolto alle famiglie in condizioni economiche difficili e finanziato sperimentalmente dall’ultima legge di Bilancio. Per ottenerlo, è necessario rivolgersi direttamente ai Comuni dove la misura è attiva.

Il bonus spesa 2024 rappresenta un importante sostegno per le famiglie italiane in difficoltà economica, contribuendo all’acquisto di beni essenziali e al pagamento di bollette. Con un totale di 940 euro annui derivanti dalla Carta Acquisti e dalla carta “Dedicata a te”, e ulteriori aiuti locali come il Reddito Alimentare, il Governo intende alleviare il peso delle spese quotidiane per le famiglie più vulnerabili. È fondamentale che i cittadini si informino sui requisiti necessari e sui procedimenti per accedere a questi contributi, per poter usufruire appieno degli aiuti messi a disposizione.