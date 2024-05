“Le braccia di una mamma sono più comode di quelle di qualunque altro…” È cominciata così, domenica 12 maggio 2024, la giornata dedicata alla Festa della mamma, all’insegna dell’amore e della solidarietà, sotto lo stand dell’Associazione Pro Loco di Poggiomarino in collaborazione con la Comunità Alloggio Alba, riunite nella 4a edizione dell’iniziativa “Donna e Madre” organizzata dal Comune di Poggiomarino.

Quante volte ci diciamo che per comunicare un po’ di affetto basta un piccolo gesto? Questo il fine ultimo dell’evento, donare un pensiero, una frase, un fiore colorato a tutte quelle donne che di grandi e piccoli gesti per i propri pargoli riempiono il mondo. Giornate come la Festa della mamma spesso vengono vissute solo come delle consuetudini, qualcosa che siamo abituati a celebrare più per abitudine che per quello che sentiamo nel nostro cuore. Di qui l’importanza di eventi come questo, volti a ricordarci quanto sia in realtà importante, volgerci verso le nostre mamme e con un piccolo gesto essere pronti a dirgli “Grazie, per tutto ciò che fai per me”.

Punto di riferimento per il comune di Poggiomarino, l’Assessore agli eventi Luisa Speranza, che pronta ad ascoltare le esigenze della comunità ha dichiarato :

“Il ruolo di donna e madre è sempre un po’ sottovalutato, ma chi lo vive in prima persona sa benissimo a quali difficoltà si viene esposte. Io mi sento particolarmente vicina in questo alle donne della mia comunità, e voglio che sappiano che in me e nell’Amministrazione Falanga troveranno sempre un valido appoggio”.

All’evento era presente anche il Consigliere Giuseppe Orefice, noto per la sua vicinanza alla tematica della donna e alla difesa dei suoi diritti, e per la sua stretta collaborazione con l’Assessore Speranza, che ha affermato:

“Alle mamme va detto quotidianamente “grazie”. Le madri sono vita, e intendiamo portare avanti questo tipo di manifestazioni , per dimostrare la continua vicinanza alle donne e alle madri, da sempre simbolo di creazione.

Ci tengo a sottolineare come il costante binomio associazioni e amministrazione sia la strada giusta da percorrere, per organizzare eventi che portino lustro alla nostra cittadina.”

Inoltre, riporto di seguito, il pensiero del Consigliere Antonio Bonagura, che ha mostrato piena vicinanza alle donne dichiarando:

“Bisogna ricordarsi che la Festa della mamma non è solo oggi, ma tutti i giorni. Per ognuno di noi, dal più piccolo al più grande, la figura della mamma occupa un ruolo fondamentale nella vita.

Come amministrazione, ci sentiamo di sostenere attivamene tutte le mamme del territorio… perché come siamo abituati a dire noi in dialetto Chi ten a mamm è ricc e’ nun o’ sap”.

Importanti in questo clima condivisione, le parole dell’Avv. Antonella Salomone Presidente della Pro Loco Poggiomarino APS, e dell’Avv. Cristina Serafino membro della Pro Loco, che al riguardo hanno affermato :

“Abbiamo scelto di essere in Piazza In questo giorno per ricordare a tutte quelle donne che spendono la vita per i propri figli, che oggi è una festa speciale ed è importante celebrarla.

In questa occasione abbiamo voluto mostrare la nostra vicinanza in modo particolare a tutte quelle donne che,non molto distanti da noi stanno vivendo l’angoscia e l’orrore della guerra.siamo vicine a loro con tutto il nostro affetto e solidarietà”.

E per tutti quei giovani che nella vita sono privati dell’affetto materno? Abbiamo parlato di questo con la Dott.ssa Carmela Di Somma, Coordinatrice della Comunità Alloggio Alba, e con la Dott.ssa Roberta Sepe, Assistente sociale incaricata per la comunità, che si trova inquadrata nella Cooperativa “Oltre l’Orizzonte”, rappresentata legalmente da Liberina Marano.

La comunità si occupa di minori stranieri provenienti da diversi paesi, che si trovano temporaneamente o permanentemente senza il sostegno di una famiglia. I compiti che spettano in questo alla comunità sono molteplici, dagli psicologi agli educatori tutto è volto a prendersi cura dei ragazzi, seguendoli nella propria vita quotidiana, non solo dandogli un tetto, ma soprattutto sostenendoli nella loro crescita personale, per aiutarli ad integrarsi nel tessuto sociale sempre nel rispetto della loro identità culturale.

Un saluto e un ringraziamento da parte dell’Amministrazione Falanga e dal Sindaco Avv. Maurizio Falanga per la partecipazione e la vicinanza che ad ogni evento la popolazione risponde. Nel salutare, il primo cittadino invita l’intera popolazione a presenziare all’evento del 14 Maggio per il Giro D’Italia.