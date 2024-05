Un tragico incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio a Marigliano, in provincia di Napoli, costando la vita a una 46enne residente a Scisciano. La donna ha perso il controllo della sua moto e si è schiantata contro un palo della luce in via Ponte dei Cani, all’altezza del civico 99.

I Dettagli dell’Incidente

L’incidente si è verificato in circostanze ancora da chiarire. La dinamica suggerisce che la donna abbia perso il controllo del mezzo per ragioni che le autorità stanno ancora indagando. La violenza dell’impatto contro il palo della luce è stata tale da non lasciarle scampo.

L’Intervento delle Autorità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna e quelli della stazione di Marigliano. Dopo aver effettuato i rilievi del caso, le autorità hanno disposto il sequestro della moto per ulteriori accertamenti tecnici.

L’Esame Autoptico

La salma della vittima è stata trasportata in obitorio dove sarà sottoposta ad esame autoptico per determinare con esattezza le cause della morte. Questo passaggio è fondamentale per escludere eventuali malori o altre cause che potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo del mezzo.

Un Lutto per la Comunità

La notizia della tragica scomparsa della 46enne ha sconvolto le comunità di Scisciano e Marigliano. Amici, familiari e conoscenti si sono stretti nel dolore per questa perdita improvvisa e drammatica. La vittima, conosciuta e benvoluta nel suo paese, lascia un vuoto incolmabile.