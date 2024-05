Nella serata di oggi, intorno alle 21:00, si è verificato un incidente nel Centro Commerciale Campania di Marcianise, provincia di Caserta. La situazione ha destato preoccupazione poiché parte del controsoffitto nei pressi della gelateria “La Scimmietta” ha ceduto, poco distante dalla vivace piazza Campania, spesso teatro di eventi e incontri. Fortunatamente, non ci sono feriti a seguito di questo imprevisto. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, al momento del crollo non c’erano persone presenti nella zona e la galleria era già chiusa al pubblico. Inoltre, è emerso che il personale anticendio aveva notato segni di cedimento del tendino nella controsoffittatura, recintando preventivamente l’area interessata.

Le cause precise del cedimento sono al centro di accertamenti attualmente in corso. Tuttavia, dalle prime verifiche sembra che il crollo sia causato dal cedimento di un tendino della controsoffittatura. L’incidente ha suscitato una rapida reazione da parte delle autorità competenti, con i Vigili del Fuoco prontamente intervenuti per mettere in atto le procedure di messa in sicurezza. Video e foto dell’accaduto hanno rapidamente invaso i social media, mostrando le persone che si allontanavano dall’area o si raccoglievano all’esterno della struttura, mentre le forze dell’ordine lavoravano per garantire la sicurezza del luogo.

La prontezza del personale del Centro Commerciale Campania e delle autorità ha contribuito a evitare conseguenze più gravi. Resta ora da capire quali azioni verranno intraprese per ripristinare la sicurezza dell’area interessata e prevenire simili incidenti in futuro.