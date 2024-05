Il Comune di Napoli ha varato un ambizioso progetto di sicurezza che prevede l’installazione di 248 nuove telecamere in tutta la città, con particolare attenzione alle aree periferiche. Questo potenziamento del sistema di videosorveglianza è reso possibile grazie al finanziamento del Ministero dell’Interno per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana, con un costo totale di due milioni di euro.

Le 248 telecamere previste includono 109 telecamere di scena e 139 dispositivi di lettura automatica delle targhe. Saranno distribuite in varie aree della città, con una concentrazione maggiore in zone critiche che presentavano carenze nella copertura degli impianti di videosorveglianza. Inoltre, saranno installati sistemi di monitoraggio per le aree degradate, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno degli sversamenti di rifiuti speciali e tossici.

Il progetto include anche il potenziamento della Sala Operativa della Polizia Locale e l’assunzione a tempo determinato di 35 vigili urbani, al fine di migliorare la capacità operativa della Polizia Municipale sul territorio.

Tutti questi interventi hanno ricevuto il parere favorevole del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e saranno inviati al Ministero dell’Interno per l’approvazione definitiva. L’assessore De Iesu alla Legalità ed alla Polizia Locale si è detto soddisfatto per questo importante lavoro di progettazione, che mira a garantire una copertura capillare dei sistemi di videosorveglianza nelle aree critiche della città, migliorando così la capacità operativa e investigativa delle forze di polizia.