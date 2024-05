Negli ultimi anni, gli italiani hanno fatto sempre più conoscenza con una vasta gamma di incentivi e bonus emanati dai vari governi che si sono succeduti, ed ora tocca di nuovo ai figli piccoli per un benefit da 600 euro. La maggior parte di questi bonus è stata introdotta durante il periodo della pandemia da Covid-19, e attualmente molti di essi mirano a supportare le persone in difficoltà economica. Tra questi, gli incentivi destinati alle famiglie e alla promozione delle nascite rivestono un ruolo fondamentale. Spiccano in particolare l’Assegno Unico Universale per i figli a carico e il Bonus bebè. Tuttavia, non tutti sanno che anche una regione italiana ha emanato il proprio Bonus bebè.

Un Bonus Bebè Speciale dalla Sardegna

La Regione Sardegna ha introdotto un bonus mensile fino a 600 euro per ogni bambino nato nel 2024, riservato esclusivamente a chi vive o si trasferisce in un comune con meno di 5.000 abitanti. Questo provvedimento nasce dalla necessità di contrastare il tasso di natalità più basso d’Italia: 4,9 nascite ogni 1.000 abitanti, a fronte di una media nazionale di 6,7. Per il terzo anno consecutivo, il tasso di fertilità in Sardegna è inferiore a uno (0,95), rendendo urgente l’adozione di misure incentivanti.

Dettagli del Bonus

Inizialmente, il bonus bebè della Sardegna era rivolto solo ai comuni con meno di 3.000 abitanti. Con la Legge regionale 5 febbraio 2024, n.1, il diritto è esteso ai comuni con una popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti, grazie a un ulteriore stanziamento di fondi.

A differenza di altre misure nazionali, il bonus bebè sardo viene concesso indipendentemente dallo stato reddituale del nucleo familiare, eliminando la necessità di presentare l’Isee. Ne hanno diritto le famiglie per ogni bambino nato, adottato o in affidamento preadottivo nell’anno 2024, purché residenti in un comune con meno di 5.000 abitanti, o per chi trasferisce lì la propria residenza.

Requisiti per l’Ottenimento del Bonus

Per accedere al bonus, è necessario essere proprietari dell’immobile in cui si risiede o averlo a disposizione tramite contratto di affitto, mutuo o altro titolo equipollente. Inoltre, è essenziale abitare nell’immobile per tutto il periodo di ricevimento del provvedimento; in caso contrario, il diritto al contributo decade.

Entità del Bonus

Il contributo mensile previsto dal bonus bebè è di 600 euro per il primo figlio e 400 euro per ogni figlio successivo al primo. Il bonus è erogato fino al compimento dei 5 anni del bambino. Pertanto, per il primo figlio, si tratta di un contributo complessivo di 36.000 euro distribuito su 60 mesi, mentre per i figli successivi ammonta a 24.000 euro.