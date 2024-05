Recentemente, molte famiglie hanno vissuto momenti di panico ricevendo un SMS dall’Inps che annunciava la decadenza della domanda di Assegno Unico. Questo messaggio, inviato dal mittente “InpsInforma”, senza link o numeri di contatto, ha sollevato preoccupazioni e domande sul motivo di tale comunicazione e sulle sue implicazioni.

La Situazione

La decadenza della domanda di Assegno Unico è stata confermata dall’Inps attraverso una nota pubblicata sul suo sito ufficiale. La comunicazione riguarda le domande relative all’anno 2023 e coinvolge le famiglie che risultavano già beneficiarie del Reddito di Cittadinanza. Tali famiglie non dovevano presentare una domanda separata per l’Assegno Unico, poiché quest’ultimo viene erogato automaticamente all’interno della Carta Adi in base alle informazioni già in possesso dell’Inps.

Perché è Successo

Le famiglie che erano già beneficiarie del Reddito di Cittadinanza e che hanno comunque presentato una domanda di Assegno Unico hanno visto quest’ultima domanda decadere. Questo è avvenuto perché, diversamente dall’Assegno di Inclusione, dove la domanda di Assegno Unico è necessaria per ricevere il sostegno per i figli senza alcun taglio, con il Reddito di Cittadinanza l’importo dell’Assegno Unico è già incluso nella Carta Adi e viene ridotto di conseguenza.

Cosa Succede Adesso

L’Inps ha chiarito che le domande decadute riguardano solo le posizioni passate e non avranno conseguenze sui pagamenti futuri. Le famiglie interessate non subiranno perdite finanziarie e continueranno a ricevere il sostegno secondo le regole del Reddito di Cittadinanza.

Conclusioni

In sintesi, l’SMS annunciando la decadenza della domanda di Assegno Unico si riferisce alle domande relative all’anno 2023 e coinvolge le famiglie già beneficiarie del Reddito di Cittadinanza. Le famiglie interessate non dovrebbero preoccuparsi per il futuro, poiché la decadenza riguarda solo le domande passate e non influirà sui pagamenti futuri. L’Inps continuerà a erogare i sostegni secondo le regole stabilite per il Reddito di Cittadinanza.