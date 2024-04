L’Ente Autonomo Volturno (Eav) ha annunciato l’interruzione del servizio dei treni della Cumana che resteranno fermi per due settimane al fine di continuare i lavori di ammodernamento e raddoppio della linea. Questi lavori comprendono la realizzazione di opere civili, strutturali e impiantistiche lungo il tracciato che va dalle stazioni di Dazio e Cantieri, incluso la nuova galleria di Monte Olibano, la nuova galleria di Pozzuoli, la nuova stazione di Pozzuoli e la ristrutturazione della stazione di Gerolomini. Il nuovo tracciato dalla stazione di Pozzuoli alla stazione di Arco Felice di circa 2 chilometri sarà presto messo in servizio, insieme allo sblocco della nuova Galleria Monte Olibano e al completamento dei lavori nella stazione di Gerolomini.

Per consentire l’esecuzione dei lavori di messa in servizio del nuovo tracciato, la circolazione ferroviaria sulla linea Cumana sarà interrotta tra le stazioni di Fuorigrotta e Torregaveta dal 6 aprile e riprenderà regolarmente il 21 aprile.

L’Ente Autonomo Volturno sottolinea che l’abbandono del vecchio tratto di binari e il passaggio della circolazione sul nuovo tracciato porteranno all’eliminazione dei rallentamenti attualmente presenti sulla tratta, con una conseguente diminuzione dei tempi di percorrenza sull’intera linea.

Inoltre, l’Ente ha accettato la richiesta della società Mostra d’Oltremare di procedere alla messa in sicurezza del rudere della stazione inferiore della dismessa funivia Posillipo Alto-Mostra d’Oltremare su viale Kennedy, che interferisce con la linea ferroviaria nel tratto Edenlandia-Agnano. Questi interventi saranno eseguiti in concomitanza con i lavori previsti per il raddoppio della linea al fine di limitare al massimo i giorni di interruzione del servizio e i disagi per gli utenti.

Durante questo periodo, la circolazione sulla linea Cumana sarà limitata tra Montesanto e Fuorigrotta, con servizio sostitutivo di autobus tra Fuorigrotta e Torregaveta. Gli orari e i punti di fermata dei bus sostitutivi saranno consultabili sul sito www.eavsrl.it.