È arrivata la notizia che ha lasciato un vuoto di delusione e incertezza nella regione Campania: la maxi-gara da 1,6 miliardi per il progetto e la realizzazione della linea metropolitana a guida autonoma Afragola-Napoli è andata deserta. Questo evento non solo rallenta un progetto tanto atteso, ma mette a rischio anche i finanziamenti destinati a una delle opere più cruciali per la regione. Alla scadenza del termine per presentare le offerte, nessuna impresa si è fatta avanti. L’ufficialità di questa situazione è confermata con la pubblicazione sullla Gazzetta Ufficiale europea dell’avviso che dichiara chiusa la gara per mancanza di partecipanti. Questo evento, se temuto, è comunque un colpo imprevisto. Il rischio di una gara deserta era in qualche modo anticipato dalle numerose proroghe dei termini di presentazione delle offerte, iniziata un anno fa ad aprile 2023.

Secondo le indiscrezioni circolate, le società invitate a partecipare, tra cui si sono menzionati nomi come Webuild e Pizzarotti, avrebbero declinato l’invito a causa di un importo di gara considerato non adeguato rispetto alla complessità del progetto. Questo suggerisce che, nonostante l’interesse per l’opera, le condizioni economiche proposte non abbiano soddisfatto le aspettative delle imprese coinvolte.

Questa situazione rappresenta una battuta d’arresto significativa per il progetto della linea metropolitana Afragola-Napoli, la cui realizzazione avrebbe potuto portare benefici tangibili alla mobilità e allo sviluppo economico della regione. Ora, il futuro di questa opera resta incerto, e sarà necessario valutare nuove strategie e soluzioni per garantire il suo completamento e il conseguimento degli obiettivi prefissati.