Mutti, azienda leader nel settore della trasformazione del pomodoro, riconosce l’importanza cruciale del periodo estivo per la sua attività e assume 350 dipendenti stagionali. Federico Luddi, HR Director di Mutti, sottolinea che i settantacinque giorni estivi sono fondamentali per determinare il successo dell’intero anno aziendale. In questa prospettiva, i collaboratori stagionali diventano una risorsa chiave per l’azienda, e Mutti investe costantemente in loro attraverso contratti a tutele piene. L’approccio di Mutti, basato su contratti solidi per i collaboratori stagionali, potrebbe essere considerato controcorrente, ma l’azienda ne è orgogliosa poiché si è dimostrato vincente nel corso degli anni. Un chiaro segno di questo successo è rappresentato dal fatto che quasi la metà dei dipendenti attuali ha iniziato la propria carriera in Mutti come stagionale.

Attualmente, Mutti sta lanciando una campagna di reclutamento per 350 dipendenti per la campagna di trasformazione del pomodoro 2024. Questi collaboratori saranno impegnati in attività produttive e amministrative presso lo stabilimento di Oliveto Citra, dal luglio alla fine di settembre. Tra le posizioni ricercate vi sono ruoli specializzati come analisti addetti al controllo qualità e addetti alle campionature nei campi di pomodoro.

Il periodo di trasformazione del pomodoro rappresenta il momento più critico per Mutti. Durante i circa 75 giorni estivi, l’azienda lavora la materia prima conferita da oltre 800 famiglie italiane, che hanno coltivato il pomodoro durante il suo ciclo di crescita naturale.

Mutti offre ai collaboratori stagionali l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell’industria alimentare e un contratto integrativo Mutti, simile a quello offerto ai suoi oltre 500 dipendenti fissi.

Le candidature sono già aperte e Mutti darà priorità a coloro che hanno già collaborato con l’azienda in passato. I requisiti richiesti sono essere maggiorenni, essere disponibili a lavorare su turni, inclusi festivi e notturni, e essere automuniti. Tutte le informazioni e i dettagli sulla candidatura sono disponibili sul sito aziendale.