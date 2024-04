Il costo della benzina in modalità servito ha raggiunto livelli senza precedenti, superando i 2,5 euro al litro in molteplici impianti sia sulla rete autostradale che su quella urbana. Secondo quanto riportato dal Codacons, l’organizzazione per la difesa dei consumatori, i distributori di carburante che vendono la benzina sopra i 2,4 euro al litro stanno diventando sempre più numerosi, mettendo a dura prova il bilancio delle famiglie italiane.

L’analisi condotta dal Codacons ha rivelato che alla data del venerdì 12 aprile, il prezzo più alto della benzina èregistrato sulla A21 Piacenza-Brescia, dove nei pressi di Cremona un litro di benzina in modalità servito ha raggiunto i 2,549 euro, mentre il gasolio è venduto a 2,499 euro al litro. Anche sulla A21, ma in provincia di Alessandria, i prezzi hanno superato la soglia dei 2,4 euro al litro, con la benzina a 2,499 euro e il diesel a 2,399 euro.

La mappa nazionale del caro-benzina stilata dal Codacons ha evidenziato listini della benzina sopra i 2,4 euro al litro anche su altre autostrade, tra cui la A55 (2,439 euro), la A22 Brennero-Modena (2,429 euro), la A1 Milano-Napoli (2,412 euro), la A12 Sestri Ligure-Livorno (2,409 euro) e la A20 Messina-Palermo (2,409 euro).

Nella rete urbana, i prezzi più alti sono riscontrati nella provincia di Benevento, dove due distributori hanno superato la soglia dei 2,5 euro al litro. Tuttavia, il Codacons ha anche sottolineato come molti impianti non aggiornino tempestivamente i listini dei prezzi sul sito del Mimit, il che comporta una mancanza di trasparenza e di informazioni aggiornate per i consumatori.

Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha espresso preoccupazione per l’escalation dei prezzi del carburante, sottolineando l’impatto negativo che ciò avrà sui budget delle famiglie italiane, soprattutto durante i ponti di primavera. Ha chiesto al governo di intervenire sulle accise per evitare che i continui aumenti ai distributori si ripercuotano sui prezzi al dettaglio, aggravando ulteriormente la situazione finanziaria delle famiglie.