Una nuova ondata di disagi ha colpito gli utenti della Circumvesuviana a causa di infiltrazioni d’acqua in una galleria, che ha portato all’interruzione di una tratta gestita da Eav, l’Ente Autonomo Volturno. Questo episodio ha generato notevoli inconvenienti per chi si affidava alle linee vesuviane per i propri spostamenti. Molti passeggeri sono costretti a modificare i loro percorsi e a effettuare trasbordi da un treno all’altro. In particolare, diversi viaggiatori sono rimasti bloccati nella stazione di Volla, dove il treno diretto a piazza Garibaldi a Napoli è fermato. Questo ha causato ulteriori ritardi e disagi, soprattutto per coloro che si dirigevano verso la Mostra d’Oltremare per partecipare all’edizione 2024 del Comicon, il rinomato salone del fumetto che attira migliaia di visitatori ogni giorno.

L’Ente Autonomo Volturno ha annunciato che la tratta ferroviaria Napoli-Volla e Napoli-San Giorgio via Centro Direzionale è ripristinata al regolare servizio ferroviario a partire dalle ore 12:15, mettendo fine alla mattinata di disagi per i passeggeri.

Le infiltrazioni d’acqua in galleria, verificate nei pressi della fermata Napoli Centro Direzionale proveniente da piazzale Fs, sono identificate come causa principale dei problemi riscontrati. Eav ha lavorato per risolvere prontamente la situazione e ripristinare la normale circolazione dei treni, garantendo la sicurezza e l’affidabilità del servizio per gli utenti.