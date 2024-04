Un grave incidente è avvenuto a Roma in via Cesare Castiglioni, all’altezza di via Sebastiano Vinci, vicino alla stazione ferroviaria Monte Mario. Fortunatamente, la tempestiva risposta dei soccorsi ha evitato una tragedia maggiore, ma il bilancio comunque riporta nove persone ferite, tra cui una bimba di soli 2 mesi con la giovane madre. Tra i feriti più gravi, quattro sono classificati in codice rosso, tra cui una donna di 31 anni con la figlia di 2 mesi, trasportati d’urgenza al policlinico Gemelli. Anche una donna di 49 anni è ricoverata in condizioni serie al Cristo Re, mentre una donna di 52 anni è portata al San Filippo Neri.

I testimoni a bordo dei due mezzi hanno vissuto momenti di terrore, mentre gli agenti del gruppo Monte Mario della polizia locale hanno avviato i primi accertamenti. Secondo le prime informazioni, intorno alle 13 di ieri, il conducente di un autobus del trasporto pubblico locale, uscendo dall’area del capolinea per immettersi sulla strada, avrebbe perso il controllo del mezzo, collidendo con un altro autobus in sosta e con una Toyota Yaris.

Sono richiesti esami tossicologici di routine per entrambi i conducenti degli autobus, anche se si ipotizza la possibilità di un guasto meccanico come causa dell’incidente.