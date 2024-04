Da otto giorni, la comunità di Massa di Faicchio è sconvolta dalla scomparsa di Roberto Ruggiero, un ex finanziere in pensione di 53 anni. Ruggiero è visto per l’ultima volta mentre lasciava la sua abitazione a bordo della sua Chevrolet, allontanandosi dalla propria casa dove vive con i suoi anziani genitori. L’allarme è dato quando Roberto non è rientrato a casa dopo diversi giorni e nessuna comunicazione è ricevuta da parte sua. Da ieri sera, le forze dell’ordine, tra cui il commissariato di polizia di Telese Terme, i vigili del fuoco e i carabinieri, sono mobilitate per cercare l’uomo e la sua auto, che sembrano scomparsi nel nulla.

Le ricerche sono estese all’intera zona circostante, ma finora non ci sono state tracce né di Roberto né della sua Chevrolet. Questo misterioso caso ha messo in allerta l’intera comunità locale, che si è unita nella speranza di ritrovare presto l’uomo scomparso.

Roberto Ruggiero è descritto come un individuo rispettato e stimato nella comunità, quindi la sua scomparsa improvvisa ha generato molta preoccupazione tra amici, familiari e conoscenti. Le autorità continuano a lavorare senza sosta per risolvere questo enigma e portare Roberto sano e salvo a casa.