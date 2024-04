eLa Guardia di Finanza di Napoli ha intensificato i controlli per contrastare il fenomeno degli abusivi del parcheggio e dei guardiamacchine, in ottemperanza alle disposizioni del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura. Le fiamme gialle hanno operato con determinazione, passando al setaccio diverse aree del territorio. Le verifiche hanno interessato principalmente le zone turistiche, come Pompei, nonché i luoghi della movida notturna, tra cui Fuorigrotta, Riviera di Chiaia, Mergellina e il lungomare partenopeo, oltre alla Stazione di Napoli Centrale.

Complessivamente, sono finit segnalate 47 persone e denunciate altre 18. Il tariffario abusivo applicato dai parcheggiatori clandestini varia dai 2 euro all’ora nei quartieri più popolari, fino a raggiungere cifre elevate come 15 o 20 euro nelle zone frequentate da turisti o durante eventi sportivi e musicali.

Per coloro che sono sorpresi dalle forze dell’ordine, sono scattate multe che vanno dai 769 euro a oltre 3.000 euro. Queste sanzioni rappresentano una risposta decisa alle attività illegali che danneggiano sia i cittadini che i visitatori, garantendo che le norme e le tariffe stabilite legalmente siano rispettate.