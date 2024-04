Una nuova iniziativa per un Bonus da 1000 euro lanciata dalla Cassa Dottori Commercialisti sta attirando l’attenzione di coloro che hanno sottoscritto un mutuo o un finanziamento nel corso del 2023. Si tratta di un Bonus, erogato fino a un massimo di 1.000 euro, per aiutare a coprire parzialmente le spese sostenute da coloro che hanno stipulato contratti di mutuo o finanziamento lo scorso anno. L’agevolazione, che è partita con le domande dal 4 aprile, mira a fornire un sostegno economico significativo a chiunque abbia contratto un mutuo o un finanziamento nel corso del 2023, indipendentemente dalla natura dell’operazione (sia per attività professionali che personali o familiari).

Il beneficio consiste nella copertura totale degli interessi pagati nel 2023 sulle operazioni di finanziamento, fino a un massimo di 1.000 euro. Tuttavia, per poter accedere a questo Bonus, è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici:

Iscrizione alla Cassa Dottori Commercialisti: La domanda può essere presentata esclusivamente da coloro che sono iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 dicembre 2024.

Limiti di Reddito: È importante rispettare determinati parametri reddituali. Il reddito imponibile da non superare varia da 41.400 euro per un singolo a 78.800 euro per famiglie numerose con 7 o più componenti. Questi limiti dipendono dal numero di componenti del nucleo familiare e vanno verificati in base all’ultima dichiarazione dei redditi completata, ovvero quella relativa al 2023 con anno di imposta 2022.

Esclusione di Alcuni Professionisti: Non possono fare domanda i professionisti che già percepiscono un trattamento dalla Cassa Dottori Commercialisti, a meno che non si tratti di un trattamento di invalidità per professionisti ancora in attività.

Il Bonus rappresenta un’opportunità concreta per coloro che hanno sostenuto spese significative per mutui o finanziamenti nel corso del 2023, offrendo un aiuto economico tangibile per alleviare il peso finanziario di tali operazioni. La misura, dotata di un budget complessivo di 1,5 milioni di euro, mira a sostenere i professionisti iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti e le loro famiglie nell’affrontare le spese legate alla gestione del credito.