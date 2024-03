Due autovelox sono installati ieri lungo la statale per Agerola con l’obiettivo di prevenire ulteriori incidenti stradali, talvolta fatali, che si verificano frequentemente lungo questa arteria periferica cittadina. Questi dispositivi di rilevamento della velocità hanno lo scopo di fungere da deterrente contro incidenti gravi che spesso coinvolgono soprattutto i giovani. Oltre a fungere da deterrente, le telecamere degli autovelox saranno utilizzate per rivedere le sequenze degli incidenti che avvengono lungo la strada. Questo consentirà alle autorità competenti di analizzare gli eventi e identificare eventuali cause ricorrenti degli incidenti.

Inoltre, i dispositivi saranno utilizzati per sanzionare gli automobilisti o i motociclisti che superano i limiti di velocità consentiti lungo la statale. I trasgressori verranno identificati tramite le registrazioni delle telecamere e riceveranno un verbale di multa che verrà notificato loro per posta.

L’installazione di questi autovelox rappresenta un passo importante verso la sicurezza stradale lungo la statale per Agerola, con l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti e proteggere la vita dei cittadini, in particolare dei giovani che spesso sono coinvolti in queste tragedie.