L’Agenzia delle Entrate ha lanciato oggi, 25 marzo 2024, un bando per l’assunzione di cinquanta funzionari nell’ambito dell’Information & Communication Technology (ICT). Queste nuove figure professionali saranno suddivise equamente tra 25 esperti data analyst e 25 addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica, destinati alle strutture centrali dell’Agenzia. I vincitori della selezione verranno assunti con un contratto a tempo indeterminato e riceveranno un trattamento economico corrispondente all’area dei funzionari, con un differenziale iniziale “D0”, secondo quanto previsto dal Ccnl del comparto Funzioni Centrali per il periodo 2019-2021. Il profilo del data analyst richiede competenze nell’ambito della raccolta, modellazione, elaborazione e analisi di basi dati, utilizzando gli strumenti open source e di mercato più diffusi. È richiesta anche una conoscenza avanzata delle principali tecnologie e architetture per la gestione dei dati e dei servizi ICT.

Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 23.59 del 24 aprile successivo, esclusivamente tramite il Portale unico del reclutamento “inPA”, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it/, mediante autenticazione con Spid/Cie/Cns/eIdas. È necessaria la registrazione sul Portale, e i candidati devono essere titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) o di un domicilio digitale. CLICCA QUI PER IL BANDO.

I candidati possono partecipare a una sola o a entrambe le selezioni, ma nel caso di superamento della prova scritta per entrambi i codici, sarà obbligatorio scegliere tra le due procedure prima della prova orale.

Si raccomanda di completare la registrazione, la compilazione e l’invio online del format entro il termine indicato, al fine di garantire la validità della domanda di ammissione. La ricevuta che certifica la presentazione della domanda sarà scaricabile dal Portale “inPA” al termine della trasmissione. In caso di più invii, sarà considerata valida l’ultima a istanza cronologicamente presentata.