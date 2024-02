È un momento di profonda preoccupazione e solidarietà per l’intera comunità della diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, mentre il parroco di Sant’Agnello, Don Francesco Iaccarino, è ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli per una meningite. Don Francesco è stato da un malore improvviso e ha perso conoscenza, venendo trasportato d’urgenza in ospedale in uno stato comatoso. Finora non ha ripreso conoscenza, e la sua situazione desta molta apprensione tra i parroci di tutta la diocesi, che si uniscono in preghiera per il suo rapido recupero.

Durante la Celebrazione Eucaristica, Don Tonino D’Esposito, amministratore parrocchiale della Parrocchia di San Michele Arcangelo di Piano di Sorrento, ha esortato i presenti a pregare per Don Francesco, affidandolo alla protezione del Signore e della Vergine Maria affinché possa tornare presto in mezzo a loro in salute.

Anche Michele Gargiulo, Priore uscente dell’Arciconfraternita Morte e Orazione di Piano di Sorrento, ha inviato un messaggio di sostegno, sottolineando l’importanza di essere uniti nella preghiera in momenti come questo.

Persino Luigi Iaccarino, ex sindaco di Piano di Sorrento, si è unito alle preghiere per Don Francesco, esprimendo la speranza che il suo cuore generoso possa battere nuovamente con entusiasmo e gioia una volta guarito.

Anche don Vincenzo Vitiello, della chiesa di Madonna delle Grazie a Gragnano, ha chiesto ai fedeli di unirsi in preghiera per Don Francesco e per tutti i sacerdoti che presto si riuniranno con il Vescovo, monsignor Francesco Alfano.