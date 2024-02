Il quartiere costiero di San Giovanni a Teduccio, nella città di Napoli, si trova di fronte a un triste spettacolo: branchi di sarde morte giacciono sulla battigia. La denuncia arriva dal deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto segnalazioni preoccupate da parte dei cittadini. “Abbiamo allertato Arpac su quanto ci è segnalato per verificare l’accaduto e capire se ci sia qualche fattore legato all’inquinamento o altro,” spiega Borrelli. “In estate questo fenomeno può essere legato alle temperature estreme. Ma ora? Bisogna capire in fretta. Certo è che l’impatto dell’essere umano sull’ecosistema marino diventa sempre più devastante a prescindere da questo episodio.”

La scoperta di sarde morte sulla battigia solleva preoccupazioni riguardo alla salute dell’ecosistema marino e all’eventuale presenza di fattori inquinanti o altri agenti nocivi nell’ambiente. Mentre in estate un fenomeno simile potrebbe essere attribuito alle temperature estreme, è cruciale indagare rapidamente per comprendere le cause di questo evento in un periodo diverso dall’estate.

La situazione evidenzia ancora una volta l’impatto negativo dell’attività umana sull’ambiente marino e la necessità di adottare misure concrete per proteggere e preservare gli ecosistemi marini.