Pubblicato il bando sperimentale gratuito per partecipare al progetto innovativo di formazione e qualificazione professionale “Occupazione digitale giovani”. L’Ateneo Lumsa è il soggetto responsabile coordinatore dei rapporti di partenariato con il Fondo per la Repubblica Digitale, promuovendo un’opportunità unica per 214 donne di età compresa tra 19 e 50 anni. Il bando è aperto a donne disoccupate, inoccupate o dipendenti di operatori economici illuminati, offrendo particolare attenzione alle donne vittime di violenza con una quota riservataria di 30 candidate. Ogni candidata idonea avrà l’opportunità di usufruire di 2.970 euro per un percorso di formazione online della durata di 224 ore e riceverà un tablet. Al termine del corso, le partecipanti otterranno uno smartphone, inserendosi successivamente in un percorso di inserimento lavorativo della durata di 480 ore. CLICCA QUI PER IL BANDO.

Il progetto coinvolge sette partner sostenitori, tra cui spicca anche l’Azienda Napoletana Mobilità (ANM). L’iniziativa mira a promuovere l’occupazione digitale tra le donne, fornendo competenze e strumenti necessari per affrontare il mondo del lavoro moderno e digitale.

L’Ateneo Lumsa, in collaborazione con il Fondo per la Repubblica Digitale, ha ideato questo programma innovativo per promuovere l’empowerment femminile nel settore digitale, offrendo un sostegno concreto e una formazione di qualità.