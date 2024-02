Anche quest’anno la Rai dimostra di avere una potenza organizzativa impressionante, resa possibile in gran parte grazie agli introiti economici provenienti dai contribuenti. Tuttavia, per coloro che hanno pagato il Canone Rai negli anni passati, ci sono delle ottime notizie in arrivo: rimborsi fino a 900 euro.

Chi Avrà Diritto al Rimborso

A partire da quest’anno, il Canone Rai costerà meno ai cittadini italiani. Grazie all’introduzione del pagamento tramite bolletta energetica, voluto dal governo Renzi, l’evasione fiscale su questa tassa è drasticamente diminuita. Di conseguenza, l’importo del Canone per il 2024 sarà ridotto da 90 a 70 euro all’anno, secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio.

Ma le buone notizie non finiscono qui. Le normative attuali offrono la possibilità di esenzioni per determinate categorie di cittadini. Tra questi rientrano gli individui con più di 75 anni e un reddito annuo inferiore a 8.000 euro.

Se un cittadino appartenente a questa categoria ha continuato a pagare il Canone nonostante potesse essere esente, avrà diritto a un rimborso. In particolare, coloro che hanno oltre 75 anni e hanno continuato a pagare il Canone potranno richiedere un rimborso degli ultimi 10 anni, per un totale di 900 euro.

È importante notare che l’esenzione si applica solo all’abitazione di residenza e non a luoghi diversi in cui sia stato installato un televisore. L’agevolazione è valida solo se si compiono 75 anni entro il 31 gennaio dell’anno in corso. Se compi gli 75 anni tra il 1° febbraio e il 31 luglio, avrai diritto a non pagare il Canone Rai per il secondo semestre dell’anno in corso.