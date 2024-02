Nella mattinata di ieri, un’importante operazione di controllo del territorio è condotta a Napoli da parte degli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, dei militari dell’Arma dei Carabinieri e dei finanzieri della Guardia di Finanza, con il supporto dell’Asl Napoli 1 Centro e la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania e degli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria. L’obiettivo principale del servizio straordinario era garantire la sicurezza e contrastare l’illegalità in alcune zone critiche della città. Le aree coinvolte nell’operazione includevano piazza Garibaldi, piazza Mancini, via Poerio, via Marvasi e porta Nolana, luoghi che spesso sono associati a problemi di ordine pubblico e attività illegali.

Durante l’attività di controllo, sono identificate 93 persone e controllate 16 attività commerciali. Come risultato dei controlli, sono elevate nove sanzioni amministrative per un importo totale di 9.750 euro. Inoltre, sono sequestrati 195 chili di derrate alimentari prive di tracciabilità, evidenziando un potenziale rischio per la salute pubblica.

L’operazione dimostra l’impegno delle forze dell’ordine e delle autorità competenti nel contrastare fenomeni illeciti e garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza alimentare e commerciale. La collaborazione tra le diverse agenzie e il coordinamento delle azioni sono fondamentali per assicurare un ambiente sicuro e legale per i cittadini e per promuovere lo sviluppo sostenibile della comunità locale.