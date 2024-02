Con l’avvento del 2024, numerose agevolazioni sono state introdotte, tra cui gli incentivi destinati all’acquisto di apparecchiature informatiche e all’accesso a Internet. Queste misure mirano a favorire l’inclusione digitale e a garantire a tutti l’accesso alle risorse digitali fondamentali. Ecco una guida utile per comprendere meglio i dettagli di questi bonus e come usufruirne correttamente.

Bonus PC: Requisiti e Procedure di Richiesta

Il bonus PC è destinato agli studenti e consiste in un importo annuale di 300 euro finalizzato all’acquisto di un computer fisso o portatile, nuovo o usato. È importante notare che il bonus non può essere utilizzato per l’acquisto di accessori come stampanti, scanner o software.

A Chi è Destinato?

Il bonus PC è rivolto a tutti gli studenti iscritti a un istituto scolastico superiore o all’Università che rientrano nei seguenti requisiti:

ISEE non superiore a 20.000 euro.

Disponibilità di richiesta online o tramite l’app IO.

Documenti necessari per la domanda: nome, cognome, codice fiscale, IBAN, copia del documento d’identità, ISEE, numero di matricola.

Bonus Internet: Chi Ne Può Beneficiare?

Il bonus Internet è un voucher del valore di 100 euro promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) tramite Infratel. Questo incentivo è rivolto a diverse categorie di persone:

Famiglie prive di qualsiasi servizio di connettività.

Individui con una connessione Internet che non supera i 30 Mbit/s.

Coloro che mirano a una connessione in fibra con un abbonamento di almeno 300 Mbit/s.

Dettagli e Modalità di Utilizzo

Il bonus Internet consiste in uno sconto relativo al costo di attivazione e ai canoni di servizio, che include anche l’equipaggiamento CPE. Questo sconto sarà attivo per un periodo di 24 mesi e potrà essere trasferito in caso di cambio di abbonamento.