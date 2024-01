Nel Parco Nazionale del Vesuvio, il sentiero numero 5, frequentato da oltre 600.000 persone nell’ultimo anno, diventa un modello di sicurezza con l’introduzione di sette defibrillatori lungo i suoi 1.700 metri. L’Ente Parco, annunciando questa iniziativa, mira a trasformare il sito non solo in un’esperienza straordinaria ma anche in un luogo prioritario per la sicurezza e il benessere dei visitatori.

Un Passo Avanti per la Sicurezza:

Il presidente dell’Ente Parco, Raffaele De Luca, ha consegnato sette defibrillatori di ultima generazione, modelli Reanibex-100 semiautomatici, al presidente delle guide del presidio permanente Vulcano Vesuvio, Paolo Cappelli. Questa iniziativa è quindi volta a garantire che il sentiero cuore del parco sia un luogo sicuro e preparato ad affrontare eventuali emergenze mediche.

La Priorità per la Sicurezza e il Benessere dei Visitatori:

L’Ente Parco ha sottolineato l’importanza di rendere il Vesuvio non solo una destinazione emozionante, ma anche un luogo dove la sicurezza e il benessere dei visitatori sono priorità assolute. L’implementazione di defibrillatori lungo il sentiero rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ambiente protetto e pronto ad affrontare situazioni di emergenza.

Esperienze Uniche e Sicure:

Il presidente De Luca ha dichiarato che il Vesuvio è il luogo più visitato nel Parco Nazionale, attrattivo per visitatori di ogni età provenienti da tutto il mondo. La sicurezza è fondamentale per garantire che gli avventurieri possano ascoltare le energie emanate dal vulcano in totale tranquillità. L’Ente Parco si impegna a offrire un’esperienza sicura e indimenticabile a tutti coloro che decidono di esplorare il cratere del Vesuvio.

La Preparazione del Presidio Permanente:

Il presidente delle guide, Paolo Cappelli, ha evidenziato che, oltre ai defibrillatori lungo il percorso, il presidio permanente del Vulcano Vesuvio è preparato e pronto ad agire in qualsiasi situazione di emergenza lungo il sentiero. La presenza di cinque punti per defibrillatori sottolinea infatti l’attenzione costante alla sicurezza.