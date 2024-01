Una tragica vicenda ha colpito Napoli, con la perdita di Francesco Esposito, un uomo di 72 anni, vittima di un incidente stradale mentre attraversava la strada lungo il Corso Umberto I. La notizia è riportata dal quotidiano online Internapoli, rivelando dettagli sconvolgenti sull’incidente avvenuto ieri mattina. La vittima, Francesco Esposito, è investito da un’auto appartenente al reparto servizi per la magistratura dei Carabinieri. Nel tragico incidente è coinvolta anche una donna, presumibilmente la compagna di Esposito, di origine ucraina ma residente a Napoli.

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, nei pressi dell’ospedale Annunziata, intorno alle 8:30 di ieri. Un’Alfa Romeo Stelvio blindata, priva dei colori d’ordinanza, si è scontrata con la coppia mentre procedeva da piazza Garibaldi verso piazza Bovio. L’autista, pare non si sia accorto della presenza della coppia in tempo per evitare l’incidente, che ha causato gravi conseguenze.

L’impatto ha fatto precipitare entrambi a terra, con l’uomo che ha subito lesioni particolarmente gravi. Esposito e la donna sono stati trasportati d’urgenza all’Ospedale del Mare, ma purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, l’uomo ha perso la vita intorno alle 17.

La Polizia Locale di Napoli sta attualmente svolgendo approfondite indagini e verifica se ci siano registrazioni di telecamere di videosorveglianza pubbliche o private lungo il tratto del Corso Umberto I che possano aver ripreso l’incidente, al fine di chiarire le circostanze precise dell’accaduto.