La visita di ieri della delegazione del Nola 1925 all’ospedale di Nola in occasione delle festività dell’Epifania ha rappresentato un momento toccante e di grande significato. Accompagnati dal dottor Guido Lombardi, i calciatori Biason, Pozzebon, Dell’Orfanello, Caliendo, Pissinis e Sorrentino, insieme al responsabile ufficio stampa e comunicazione Nello Cassese, hanno portato un sorriso ai bambini ricoverati, alle loro famiglie e al personale sanitario. L’iniziativa ha assunto un carattere particolare, poiché la delegazione ha avuto il piacere di distribuire speciali calze della Befana, donando un momento di gioia e allegria in un contesto spesso difficile per i piccoli pazienti e per chi li assiste.

Oltre alla consegna dei regali, la visita è stata un’opportunità per avvicinare i calciatori alla storia di Nola e alla tradizione della Festa dei Gigli, permettendo loro di condividere alcuni momenti e conversare con i presenti. Questo gesto ha permesso di creare un legame speciale tra la squadra e la comunità locale, dimostrando una sensibilità e una vicinanza che vanno oltre il campo da gioco.

In un momento in cui la solidarietà e l’empatia sono essenziali, l’iniziativa del Nola 1925 ha dimostrato il valore dell’impegno sociale e dell’attenzione verso chi vive situazioni di difficoltà.