Nel cuore della notte, il mondo dell’arte e dello spettacolo ha subito una perdita irreparabile con la scomparsa di Mario Odato, talentuoso artista, attore, regista e sceneggiatore originario di Poggiomarino e residente amato a Nocera Superiore. A soli 40 anni ha deciso di andarsene, e la sua improvvisa partenza ha lasciato un vuoto incolmabile nelle comunità che tanto lo amavano e dove il suo contributo artistico brillava di luce propria. Mario Odato, con il suo straordinario talento e dedizione all’arte, aveva conquistato una posizione di rilievo nel suo territorio, ottenendo recentemente successi che promettevano di espandersi ben oltre i confini locali. Il suo impegno e la sua passione lo avevano reso un punto di riferimento per molte iniziative culturali, ispirando e coinvolgendo coloro che avevano la fortuna di incrociare il suo cammino.

Non solo un eccellente attore, ma anche uno scrittore brillante, Odato stava lavorando su progetti entusiasmanti in vista delle festività natalizie, promettendo ulteriori emozioni e stupore al suo pubblico. La sua creatività e il suo impegno nel portare avanti iniziative culturali avevano reso Mario una figura amatissima sia nella sua comunità originaria di Poggiomarino che in quella adottiva di Nocera Superiore. I funerali si terrano domani nella sua Poggiomarino alle 15.

Il sindaco della città vesuviana, Maurizio Falanga, ha espresso il suo dolore: «Oggi Poggiomarino piange la perdita di un suo giovane figlio. Conoscevo bene Mario e tutte le sue qualità. Una serie di passioni che lo rendeva un ragazzo speciale. Amava la famiglia, il lavoro e le sue tante amicizie. Mancherà’ a tutti. Condoglianze da tutti noi alla sua splendida famiglia».

Il dolore corre sul web e quello che più fa stringere il cuore è il post dell’amica e collega Laura che scrive: «Ma Quant si bell Mario Odato? Ma quant si bell? ma che i fatt Mario? E commè mo, non mi puoi far ridere più Mario? Non puoi farti spazio tra tutti i tuoi fans? Non Ci possiamo fare tutte le nostre fotografiche e video che facevano ridere Giuseppe? Però lo sai Mario tu hai fatto questa cosa perché non eri tu Mario in questo momento non eri tu, eri troppo bello Mario troppo bello… allora volevi andare a fare teatro in Paradiso? Però a noi ci hai lasciato nella commedia più tragica Mario!

E mo con chi me li faccio tutti i selfie Mario? E mi dicevi tu mi capisc ma mo nun tegg capit Mario. Mi hai scritto di ricordarmi che mi vuoi bene Mario e pure io te ne voglio! Si tropp bell Mario ma ci spezzat o cuor Mario e mo aggià postà cocos Mario come piacev a nui!».