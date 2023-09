Un intricato caso giudiziario si è svelato a Bari, dove due avvocati sono accusati di concorso in cessione di sostanze stupefacenti, mentre un ex finanziere è sotto inchiesta per corruzione in atti giudiziari. L’inchiesta, condotta dalla procura di Bari, sarà presentata oggi alla giudice per le indagini preliminari, Antonella Cafagna. La vicenda ha avuto inizio con l’idea apparentemente diabolica di “incastrare” l’amante della moglie di uno dei due avvocati coinvolti. Gaetano Filograno, un avvocato precedentemente affiliato al Movimento 5 Stelle, è accusato di aver ordito questo piano intricato. Il suo complice presunto in questa operazione sarebbe stato l’avvocato Nicola Loprieno, attualmente consigliere comunale eletto nella lista Decaro.

Secondo l’accusa, i due avvocati avrebbero tentato di introdurre cocaina nell’auto dell’imprenditore di 54 anni di Gioia del Colle, che aveva iniziato una relazione con l’ex moglie di Filograno. L’imprenditore aveva già denunciato droga di cui, affermava di non sapere nulla. Tuttavia, nonostante fosse assolto da quest’accusa, un altro processo è aperto per calunnia, poiché i due avvocati sono successivamente accusati di cessione di sostanze stupefacenti, insieme a una terza persona non identificata. Si presume che siano loro a far arrivare la cocaina nell’auto dell’imprenditore.