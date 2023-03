Per ottenere il bonus di 480 euro annui, i percettori del Reddito di cittadinanza devono presentare la domanda di Carta acquisti presso il proprio Comune di residenza. La domanda può essere presentata anche online, attraverso il sito istituzionale del Comune. La domanda deve essere corredata di una serie di documenti, tra cui il certificato ISEE, la copia del documento d’identità, la certificazione di residenza e la dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Una volta presentata la domanda, l’ente competente procederà alla verifica dei requisiti e alla predisposizione della Carta acquisti. Il valore di 80 euro a bimestre verrà accreditato automaticamente sulla carta, che potrà essere utilizzata per l’acquisto di beni di prima necessità e per il pagamento delle bollette.

I percettori del Reddito di cittadinanza e pensione possono richiedere anche altri benefici assistenziali confermati dal governo italiano per il 2023. Tra questi, ci sono la pensione di cittadinanza, il bonus bebè, la detrazione fiscale per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il bonus famiglia e il bonus asilo nido.

Per richiedere questi benefici, è necessario presentare la domanda presso l’ente competente, che procederà alla verifica dei requisiti e alla predisposizione del beneficio richiesto.