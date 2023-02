In questo periodo storico, i calciatori del Napoli stanno diventando sempre più famosi, tanto da ispirare alcuni genitori a vestire per Carnevale i loro bambini come protagonisti della squadra di calcio. Victor Osimhen sembra essere il più gettonato, con i bambini che indossano una maglietta ufficiale, una maschera al viso e un pallone in mano, imitando il look dell’attaccante nigeriano. Questo ricorda i tempi in cui i bambini indossavano la parrucca riccia per imitare Diego Armando Maradona negli anni ’80.

Ma la vera sorpresa è la “maschera” di Mario Rui, con un bambino che ha disegnato il pizzetto del terzino sinistro sulla sua faccia. Indossando la maglia di Natale con l’alce sotto gli sponsor ufficiali, il bambino ha creato un’idea molto bella che ha reso felice il calciatore portoghese. Il Napoli sta facendo una grande cavalcata per raggiungere il terzo scudetto della sua storia, e la popolarità dei suoi calciatori sta crescendo sempre di più.