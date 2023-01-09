il Fatto Vesuviano

Notizie San Marzano sul Sarno

Investito in bici, muore 41enne a San Marzano sul Sarno

14 settembre 2025 12:30

Corpo senza vita trovato in un laghetto a San Marzano sul Sarno

30 agosto 2025 09:00

Noleggia auto di lusso in Austria e se la porta a casa a San Marzano sul Sarno

15 gennaio 2025 15:00

Rubati 40 computer in una scuola del sarnese

03 ottobre 2024 12:30

Fulmine su un palazzo a San Marzano sul Sarno, danni e problemi di staticità

04 luglio 2024 16:00

Cinque colpi d'arma da fuoco contro lo stadio di San Marzano sul Sarno

08 aprile 2024 19:00

Perseguita e maltratta i genitori, arrestato a San Marzano sul Sarno

10 gennaio 2024 09:00

Bimba muore all'ospedale di Nocera subito dopo essere nata

08 gennaio 2024 22:00

Gli esplode petardo in tasca, corsa in ospedale da San Marzano sul Sarno

02 gennaio 2024 22:00

Sfiduciata la Zuottolo, San Marzano sul Sarno resta senza sindaco

14 novembre 2023 21:00

Carico di Louis Vitton a San Marzano sul Sarno, ma erano tutti dei falsi

09 novembre 2023 09:00

"Devi morire di tumore", terribile video contro il vicesindaco di San Marzano sul Sarno

15 ottobre 2023 06:00

Violento incendio a San Marzano, fiamme domate dopo ore

06 settembre 2023 06:00

San Marzano sul Sarno vara il Daspo Urbano

24 aprile 2023 13:30

San Valentino, San Marzano, Boscoreale e Pagani: scoperto riciclaggio da 650mila euro - I DETTAGLI

22 marzo 2023 10:00

Telecamere e Daspo Urbano, San Marzano sul Sarno diventa da oggi città di vetro

18 febbraio 2023 12:00

Soldi falsi nell'area sarnese: espulso dall'Italia

18 febbraio 2023 10:00

Sequestrate 800mila euro di sigarette di contrabbando a San Marzano sul Sarno: due arresti

13 febbraio 2023 12:30

Agguato all'ex pentito: condanna bis e sconto di pena per il boss di Poggiomarino

01 febbraio 2023 08:00

A fuoco famoso bar dell'area sarnese, l'ombra del racket

16 gennaio 2023 07:00

Grave bronchiolite, bimbo dell'area sarnese in arresto cardiaco

09 gennaio 2023 09:00

Archivio

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