Notizie Multimediale

Innovazione educativa, la scuola italiana presente a Dublino
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A Budapest l’incontro AEC con la magia dell’Orchestra Erasmus, possibilità anche per l'Italia
08 settembre 2025 19:30
La fiera internazionale dedicata alle startup si terrà a Napoli
02 settembre 2025 17:30
Arriverà in tutte le scuole d'Italia il testo per l'introduzione dell'I.A
02 settembre 2025 15:30
Scuola, ancora qualche giorno per partecipare alle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola
01 settembre 2025 19:30
La Campania, terra felix di arte e bellezza
30 agosto 2025 19:30
L'evento nazionale sulla didattica dell'informatica che si svolge dal 3 al 5 ottobre a Salerno
28 agosto 2025 09:30
A Mestre la mostra multimediale dedicata alle donne che hanno fatto la storia
27 agosto 2025 16:30
Il ruolo dell'IA nella didattica, ne parlano i ricercatori italiani
27 agosto 2025 11:30
Intelligenza artificiale, quei lavori che non serviranno più
06 agosto 2025 18:30
Tutto quello che c'è da sapere sulla digitalizzazione nelle P.A.
28 luglio 2025 13:30
Giornate del Cinema per la Scuola 2025: invito per gli enti a presentare proposte formative
22 luglio 2025 17:00
L'Intelligenza Artificiale al servizio della sicurezza sul lavoro
17 maggio 2025 20:00
Incidente sull'A1 dopo Napoli: muore una donna
03 dicembre 2024 06:00
Andrea, 2 anni da Terzigno, canta e suona “Scende la Pioggia” e conquista Gianni Morandi
28 dicembre 2016 09:09
Il video di auguri del nostro sponsor Intralot Cafè: sorpresa finale con il “nonno sprint”
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Acquatec, il concorso sulle Case dell’Acqua viene vinto da una scolaresca a Saviano
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Ecco come volevano rovinarci il Cenone: quintali di pesce avariato sequestrato GUARDA LE FOTO
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Racket e usura a Pompei e Scafati, ecco nomi e volti dei 16 camorristi arrestati: FOTOGALLERY
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La modella nolana Ines Trocchia fa impazzire i fan, foto seminuda su PlayBoy: ECCO LE IMMAGINI
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Scandalo Ospedale del Mare a “Striscia”: consigliere vesuviano scoperto a vendere posti di lavoro
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Furto da Carraturo a Nola: guarda il video della ladra in azione
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Campagna pubblicitaria con Fabrizio Corona per la modella nolana Ines Trocchia: RIVEDI LE FOTO DI INES
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Sigilli a zoo abusivo a Saviano, guarda il video: la struttura era meta di gite scolastiche
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Sul web il video dei 3 arrestati portati in carcere, sono i presunti killer di Francesco e Domenico
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