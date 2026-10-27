Giuseppe Caiazza

Morti, arresti, cronaca e politica: ecco un anno di notizie dall’area vesuviana
31 dicembre 2016 16:39
Palma Campania, si mette alla guida senza patente: travolge un’auto e sfonda due portoni
31 dicembre 2016 15:31
Palma, l’opposizione fa consiglio comunale da sola. La rabbia del sindaco: «Seduta illegittima»
31 dicembre 2016 11:43
Nascondeva 900 “cipolle” in casa, arrestata una ragazza 26enne a Pomigliano
31 dicembre 2016 11:11
Scoperta choc sulla Panoramica del Vesuvio: trovato poligono di tiro dei camorristi
31 dicembre 2016 10:54
Fuochi killer, chiuso negozio a Boscoreale: denunciato 50enne di Trecase
31 dicembre 2016 09:47
Circumvesuviana, lasciò le barriere aperte al passaggio del treno: punito il custode
31 dicembre 2016 09:16
Esplosione in un garage a San Giuseppe: fiamme, fumo e tanto spavento
31 dicembre 2016 08:56
Fuochi illegali nel negozio di casalinghi, denunciato commerciante a San Gennaro
30 dicembre 2016 18:37
Incendio in un garage privato, momenti di panico a Poggiomarino
30 dicembre 2016 17:30
“Al fianco dei nostri anziani”, a Palma parte il servizio di assistenza per gli over 65
30 dicembre 2016 17:00
Stop allagamenti a Poggiomarino e Striano, Casillo: «Ripristino del Canale Conte Sarno e dragaggio»
30 dicembre 2016 16:37
Schianto frontale sulla Statale 268: i feriti sono un 35enne di San Giuseppe e un 51enne di Somma
30 dicembre 2016 16:10
Lutto anche a Palma per la morte di Virgilio, drappo nero davanti alla fabbrica dove lavorava
30 dicembre 2016 12:02
Serie B, 6 partite secche per fare il “botto di Capodanno” e vincere oltre 2mila euro
30 dicembre 2016 11:47
Botti killer tra frutta e giocattoli: sequestrati 3,5 quintali sotto al Vesuvio, presa una “nonnina”
30 dicembre 2016 11:32
Ultimo dell’anno, a Poggiomarino torna la tradizionale “Frasca” dell’associazione Scettici
30 dicembre 2016 10:49
Vesuvio, due microscosse registrate a Somma e Trecase nel giro di poche ore
30 dicembre 2016 09:59
Palma, la maggioranza resta a pranzo e fa rinviare il consiglio: rabbia e ironia tra l’opposizione
30 dicembre 2016 09:45
Sorpasso azzardato e scontro frontale sulla Statale 268: due feriti incastrati tra le lamiere
30 dicembre 2016 09:24
San Giuseppe, attacco di RcV: «Un consiglio per parlare di beghe personali, niente futuro»
29 dicembre 2016 18:00
Ottaviano, approvato in consiglio comunale il regolamento sul baratto amministrativo
29 dicembre 2016 17:42
Nolano, Carmine ritrovato morto: era scomparso dopo essere uscito per fare jogging
29 dicembre 2016 17:34
Meningite, 30 casi in Campania: ieri è morto un 18enne a Castellammare
29 dicembre 2016 17:10
Top Ten: ecco i 10 botti killer di Capodanno più pericolosi SFOGLIA LA CLASSIFICA
29 dicembre 2016 16:38
Fornillo, intesa Poggiomarino-Terzigno per ripulire la vasca. E il 4 gennaio arriva De Luca LE FOTO
29 dicembre 2016 15:17
Poggiomarino, malore per il conducente dell’ambulanza: scattano i soccorsi al soccorritore
29 dicembre 2016 12:11
Palma Campania: inaugurazione della Casa dell’Acqua durante il consiglio, cerimonia disertata
29 dicembre 2016 11:58
Omicidio a Pomigliano, c'è un testimone: io minacciato di morte
29 dicembre 2016 11:43
Le Ricette della Lady: Arista di Maiale alle Erbe aromatiche con Patate novelle profumate
29 dicembre 2016 11:42
Arriva il gelo, neve sul Vesuvio e “timidi” fiocchi anche a quota zero
29 dicembre 2016 11:26
Scatto “bollente” della nolana Ines Trocchia per il calendario americano di Enrico Riccardi
29 dicembre 2016 11:10
Esce per fare jogging e non torna più a casa: ore d'ansia nel Nolano
29 dicembre 2016 11:07
Pompei, sguardo di troppo ad una donna: il “branco” spacca la faccia ad un uomo
29 dicembre 2016 10:55
Il rapper nolano Clementino: «Ci sarò anche io sul palco del San Carlo con Maradona»
28 dicembre 2016 17:11
Il Carnevale di Terzigno ha un nuovo presidente: è il giovanissimo Michele Sepe
28 dicembre 2016 17:00
Tentato “colpo” a supermercato di Pomigliano, restano i carcere i rapinatori barbuti
28 dicembre 2016 16:39
Nova e Ac Service per il “promo day” di Fasano Tools
28 dicembre 2016 16:27
Immigrato sventa scippo in Circum e viene ringraziato in Regione, i Verdi: «Ora Salvini cosa dirà?»
28 dicembre 2016 11:18
L’avvocato di La Gatta: «Non ha sparato per uccidere, è affranto ed ha una frattura alla mano»
28 dicembre 2016 10:49
Contraffazione, blitz a San Giuseppe e Terzigno: scoperte nuove tecniche ECCO IL VIDEO
28 dicembre 2016 10:26
A Striano torna la musica sacra con 5 corali in concerto
28 dicembre 2016 10:03
Partono stasera a Boscotrecase i “Mercatini delle Meraviglie”: festa con un occhio alla beneficenza
28 dicembre 2016 09:47
Falsi vini pregiati con prodotti di bassa qualità: presa la banda, c’è un 29enne di Poggiomarino
28 dicembre 2016 09:38
Aveva oltre 600 “bombe” di Capodanno in un armadio, arrestato 21enne di Sant’Anastasia
28 dicembre 2016 09:23
Andrea, 2 anni da Terzigno, canta e suona “Scende la Pioggia” e conquista Gianni Morandi
28 dicembre 2016 09:09
Rimpasto in Giunta a Striano, Maccarone e Gravetti assessori: ecco tutte le deleghe
27 dicembre 2016 19:54
Omicidio a Pomigliano, La Gatta resta ai domiciliari: «Ha sparato per uccidere»
27 dicembre 2016 18:49
Ottaviano, ecco la Cantata dei Pastori itinerante
27 dicembre 2016 18:35
Saviano, randagio si infila in un canale di scolo: salvato da un cane e dai vigili del fuoco
27 dicembre 2016 18:20
Circumvesuviana, domani nuova protesta dei pendolari a distanza di 5 anni: «Nulla è cambiato»
27 dicembre 2016 17:54
Pomigliano, striscioni e proteste ai funerali di Di Marzo: «Vogliamo giustizia per Giuseppe»
27 dicembre 2016 15:03
È festa per Dodo e Kin: i due cani scomparsi sono stati trovati a Nola
27 dicembre 2016 14:47
Circumvesuviana, immigrato del Gambia blocca e fa arrestare scippatore di turisti giapponesi
27 dicembre 2016 11:12
Corsa contro il tempo per ritrovare Dodo e Kin: avvistati tra San Giuseppe e Poggiomarino
27 dicembre 2016 11:00
La grande Lina Sastri al Santuario di Madonna dell’Arco: interpreterà poesie e canzoni di Natale
27 dicembre 2016 10:40
Capelli, l’ultima novità è la tintura alla Nutella
27 dicembre 2016 09:41
San Gennaro, salumiere conservava 30mila euro di botti killer: scatta il super-sequestro
27 dicembre 2016 09:31
Omicidio a Pomigliano, La Gatta: «Colpo partito in maniera accidentale»
27 dicembre 2016 09:19
Festa in Comune a Striano per Flavia Gatti: la città omaggia la stella della fiction di RaiUno
27 dicembre 2016 08:59
Concerto di Natale, a Poggiomarino la corale "Laudate Dominum" del maestro Boccia
26 dicembre 2016 19:30
Terzigno, sit-in dei cittadini alla Città del Fanciullo e tra i rifiuti di Cava Ranieri LA GALLERY
26 dicembre 2016 18:02
Delitto a Pomigliano, l’imprenditore accusato di omicidio è il leader dell’azienda di aeronautica
26 dicembre 2016 17:45
Scontro auto-scooter in centro a Poggiomarino: i conducenti finiscono in ospedale
26 dicembre 2016 17:17
Haccademia di Terzigno crea la “pizza-anticlan”: pomodori di Radio Siani e l’arte di Aniello Falanga
26 dicembre 2016 11:28
In mille per la prima serata del Presepe Vivente a Marchesa, si replica stasera e domani: LA GALLERY
26 dicembre 2016 11:05
Allarme terrorismo per un tir in piazza Garibaldi: l’autista polacco era andato a dormire in albergo
26 dicembre 2016 10:45
Statale 268, motociclista sfonda il guardrail e finisce nel dirupo: è grave
26 dicembre 2016 10:26
Presepe Vivente a Marchesa, tutto pronto per la 3 giorni del Kolossal: ecco qualche anteprima
25 dicembre 2016 11:37
Tir sospetto a piazza Garibaldi a Napoli: sul posto forze dell’ordine e artificieri, strade chiuse
25 dicembre 2016 11:29
SocialPolitik Natale, ecco come festeggiano i nostri amministratori GUARDA LA GALLERY
25 dicembre 2016 11:14
Evade dal centro di accoglienza, 16enne di Boscoreale finisce nel carcere minorile di Nisida
25 dicembre 2016 10:13
Vigilia di terrore a Terzigno, esplode bombola di gas a Boccia al Mauro
25 dicembre 2016 09:59
Omicidio a Pomigliano: ai domiciliari un imprenditore 47enne del posto
25 dicembre 2016 09:54
Miracolo di Natale, le banche ed i soci dicono “sì” al salvataggio del Cis di Nola
24 dicembre 2016 16:45
Il video di auguri del nostro sponsor Intralot Cafè: sorpresa finale con il “nonno sprint”
24 dicembre 2016 16:26
Ex Provincia, l’accordo tra de Magistris e il “verdiniano” Carbone finisce sul Fatto Quotidiano
24 dicembre 2016 16:03
Blitz dei Nas a Boscoreale, sequestrati medicinali irregolari in una farmacia
24 dicembre 2016 11:28
Presepe Vivente, ritorna in quattro serate la magia della masseria di Boccapianola
24 dicembre 2016 11:18
Nola, trovate 3 tonnellate di sigarette di contrabbando: due arresti e una denuncia
24 dicembre 2016 11:00
Che Natale con la Serie B, proviamo a vincere 2mila euro: guarda la videobolletta
24 dicembre 2016 10:31
Armati e con il volto coperto, tentano rapina in un supermercato di Pomigliano: arrestati
24 dicembre 2016 10:13
Panettoni, il pasticciere campione d’Italia è Emilio Ambrosio di San Gennarello
24 dicembre 2016 09:59
Natale di sangue e morte a Pomigliano: pregiudicato ucciso con un colpo di pistola alla testa
24 dicembre 2016 09:10
Blitz della Forestale a Sant’Anastasia: sigilli a tre costruzioni abusive
23 dicembre 2016 19:04
Palma Campania, aprono 3 Case dell’Acqua: giovedì l’inaugurazione
23 dicembre 2016 18:50
Poggiomarino, ancora grave l’anziana caduta dalla bici: i medici valutano se operarla o meno
23 dicembre 2016 18:41
I selfie in Cile del narcos vesuviano: ecco i clan di camorra che “serviva” con la sua droga
23 dicembre 2016 11:34
Agguato al piano Napoli, Maione è tornato a casa: nessun raid, volevano rapinarmi lo scooter
23 dicembre 2016 11:28
Ospedale di Nola, a Natale i volontari distribuiscono auguri e doni ai pazienti
23 dicembre 2016 11:21
Palma, parte la Befana Sociale di Wellfare e Sirius per i bambini meno fortunati
23 dicembre 2016 11:08
Ragazze seminude in vetrina, i parroci di Pomigliano si scagliano contro il commerciante
23 dicembre 2016 11:03
Città Metropolitana, de Magistris nomina il sindaco Carbone “assessore” dell’ex Provincia
23 dicembre 2016 10:44
Spari contro case e portoni per estorcere denaro: arrestato il trio che terrorizzava il Vesuviano
23 dicembre 2016 10:30
Narcotizzava i viaggiatori in treno per derubarli: preso 30enne, ha colpito anche in circumvesuviana
23 dicembre 2016 10:22
Sfida pazza a Firenze, il Napoli acciuffa il pari sul gong: ecco le pagelle
23 dicembre 2016 10:09
Catturato in Cile il narcos vesuviano Pasquale Fiorente: fu lui a imbottire di droga la “dama bianca”
23 dicembre 2016 09:49
Striano, si dimette il presidente del consiglio comunale: si va verso il rimpasto di Giunta
22 dicembre 2016 19:39
Salvò bimbo nolano dal soffocamento e dalla morte, encomio al vigilante-eroe
22 dicembre 2016 19:24
Vergogna in Circumvesuviana, turista giapponese scippata da due balordi
22 dicembre 2016 18:07
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