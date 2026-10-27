il Fatto Vesuviano

Giuseppe Caiazza

Giuseppe Caiazza

Morti, arresti, cronaca e politica: ecco un anno di notizie dall’area vesuviana

31 dicembre 2016 16:39

Palma Campania, si mette alla guida senza patente: travolge un’auto e sfonda due portoni

31 dicembre 2016 15:31

Palma, l’opposizione fa consiglio comunale da sola. La rabbia del sindaco: «Seduta illegittima»

31 dicembre 2016 11:43

Nascondeva 900 “cipolle” in casa, arrestata una ragazza 26enne a Pomigliano

31 dicembre 2016 11:11

Scoperta choc sulla Panoramica del Vesuvio: trovato poligono di tiro dei camorristi

31 dicembre 2016 10:54

Fuochi killer, chiuso negozio a Boscoreale: denunciato 50enne di Trecase

31 dicembre 2016 09:47

Circumvesuviana, lasciò le barriere aperte al passaggio del treno: punito il custode

31 dicembre 2016 09:16

Esplosione in un garage a San Giuseppe: fiamme, fumo e tanto spavento

31 dicembre 2016 08:56

Fuochi illegali nel negozio di casalinghi, denunciato commerciante a San Gennaro

30 dicembre 2016 18:37

Incendio in un garage privato, momenti di panico a Poggiomarino

30 dicembre 2016 17:30

“Al fianco dei nostri anziani”, a Palma parte il servizio di assistenza per gli over 65

30 dicembre 2016 17:00

Stop allagamenti a Poggiomarino e Striano, Casillo: «Ripristino del Canale Conte Sarno e dragaggio»

30 dicembre 2016 16:37

Schianto frontale sulla Statale 268: i feriti sono un 35enne di San Giuseppe e un 51enne di Somma

30 dicembre 2016 16:10

Lutto anche a Palma per la morte di Virgilio, drappo nero davanti alla fabbrica dove lavorava

30 dicembre 2016 12:02

Serie B, 6 partite secche per fare il “botto di Capodanno” e vincere oltre 2mila euro

30 dicembre 2016 11:47

Botti killer tra frutta e giocattoli: sequestrati 3,5 quintali sotto al Vesuvio, presa una “nonnina”

30 dicembre 2016 11:32

Ultimo dell’anno, a Poggiomarino torna la tradizionale “Frasca” dell’associazione Scettici

30 dicembre 2016 10:49

Vesuvio, due microscosse registrate a Somma e Trecase nel giro di poche ore

30 dicembre 2016 09:59

Palma, la maggioranza resta a pranzo e fa rinviare il consiglio: rabbia e ironia tra l’opposizione

30 dicembre 2016 09:45

Sorpasso azzardato e scontro frontale sulla Statale 268: due feriti incastrati tra le lamiere

30 dicembre 2016 09:24

San Giuseppe, attacco di RcV: «Un consiglio per parlare di beghe personali, niente futuro»

29 dicembre 2016 18:00

Ottaviano, approvato in consiglio comunale il regolamento sul baratto amministrativo

29 dicembre 2016 17:42

Nolano, Carmine ritrovato morto: era scomparso dopo essere uscito per fare jogging

29 dicembre 2016 17:34

Meningite, 30 casi in Campania: ieri è morto un 18enne a Castellammare

29 dicembre 2016 17:10

Top Ten: ecco i 10 botti killer di Capodanno più pericolosi SFOGLIA LA CLASSIFICA

29 dicembre 2016 16:38

Fornillo, intesa Poggiomarino-Terzigno per ripulire la vasca. E il 4 gennaio arriva De Luca LE FOTO

29 dicembre 2016 15:17

Poggiomarino, malore per il conducente dell’ambulanza: scattano i soccorsi al soccorritore

29 dicembre 2016 12:11

Palma Campania: inaugurazione della Casa dell’Acqua durante il consiglio, cerimonia disertata

29 dicembre 2016 11:58

Omicidio a Pomigliano, c'è un testimone: io minacciato di morte

29 dicembre 2016 11:43

Le Ricette della Lady: Arista di Maiale alle Erbe aromatiche con Patate novelle profumate

29 dicembre 2016 11:42

Arriva il gelo, neve sul Vesuvio e “timidi” fiocchi anche a quota zero

29 dicembre 2016 11:26

Scatto “bollente” della nolana Ines Trocchia per il calendario americano di Enrico Riccardi

29 dicembre 2016 11:10

Esce per fare jogging e non torna più a casa: ore d'ansia nel Nolano

29 dicembre 2016 11:07

Pompei, sguardo di troppo ad una donna: il “branco” spacca la faccia ad un uomo

29 dicembre 2016 10:55

Il rapper nolano Clementino: «Ci sarò anche io sul palco del San Carlo con Maradona»

28 dicembre 2016 17:11

Il Carnevale di Terzigno ha un nuovo presidente: è il giovanissimo Michele Sepe

28 dicembre 2016 17:00

Tentato “colpo” a supermercato di Pomigliano, restano i carcere i rapinatori barbuti

28 dicembre 2016 16:39

Nova e Ac Service per il “promo day” di Fasano Tools

28 dicembre 2016 16:27

Immigrato sventa scippo in Circum e viene ringraziato in Regione, i Verdi: «Ora Salvini cosa dirà?»

28 dicembre 2016 11:18

L’avvocato di La Gatta: «Non ha sparato per uccidere, è affranto ed ha una frattura alla mano»

28 dicembre 2016 10:49

Contraffazione, blitz a San Giuseppe e Terzigno: scoperte nuove tecniche ECCO IL VIDEO

28 dicembre 2016 10:26

A Striano torna la musica sacra con 5 corali in concerto

28 dicembre 2016 10:03

Partono stasera a Boscotrecase i “Mercatini delle Meraviglie”: festa con un occhio alla beneficenza

28 dicembre 2016 09:47

Falsi vini pregiati con prodotti di bassa qualità: presa la banda, c’è un 29enne di Poggiomarino

28 dicembre 2016 09:38

Aveva oltre 600 “bombe” di Capodanno in un armadio, arrestato 21enne di Sant’Anastasia

28 dicembre 2016 09:23

Andrea, 2 anni da Terzigno, canta e suona “Scende la Pioggia” e conquista Gianni Morandi

28 dicembre 2016 09:09

Rimpasto in Giunta a Striano, Maccarone e Gravetti assessori: ecco tutte le deleghe

27 dicembre 2016 19:54

Omicidio a Pomigliano, La Gatta resta ai domiciliari: «Ha sparato per uccidere»

27 dicembre 2016 18:49

Ottaviano, ecco la Cantata dei Pastori itinerante

27 dicembre 2016 18:35

Saviano, randagio si infila in un canale di scolo: salvato da un cane e dai vigili del fuoco

27 dicembre 2016 18:20

Circumvesuviana, domani nuova protesta dei pendolari a distanza di 5 anni: «Nulla è cambiato»

27 dicembre 2016 17:54

Pomigliano, striscioni e proteste ai funerali di Di Marzo: «Vogliamo giustizia per Giuseppe»

27 dicembre 2016 15:03

È festa per Dodo e Kin: i due cani scomparsi sono stati trovati a Nola

27 dicembre 2016 14:47

Circumvesuviana, immigrato del Gambia blocca e fa arrestare scippatore di turisti giapponesi

27 dicembre 2016 11:12

Corsa contro il tempo per ritrovare Dodo e Kin: avvistati tra San Giuseppe e Poggiomarino

27 dicembre 2016 11:00

La grande Lina Sastri al Santuario di Madonna dell’Arco: interpreterà poesie e canzoni di Natale

27 dicembre 2016 10:40

Capelli, l’ultima novità è la tintura alla Nutella

27 dicembre 2016 09:41

San Gennaro, salumiere conservava 30mila euro di botti killer: scatta il super-sequestro

27 dicembre 2016 09:31

Omicidio a Pomigliano, La Gatta: «Colpo partito in maniera accidentale»

27 dicembre 2016 09:19

Festa in Comune a Striano per Flavia Gatti: la città omaggia la stella della fiction di RaiUno

27 dicembre 2016 08:59

Concerto di Natale, a Poggiomarino la corale "Laudate Dominum" del maestro Boccia

26 dicembre 2016 19:30

Terzigno, sit-in dei cittadini alla Città del Fanciullo e tra i rifiuti di Cava Ranieri LA GALLERY

26 dicembre 2016 18:02

Delitto a Pomigliano, l’imprenditore accusato di omicidio è il leader dell’azienda di aeronautica

26 dicembre 2016 17:45

Scontro auto-scooter in centro a Poggiomarino: i conducenti finiscono in ospedale

26 dicembre 2016 17:17

Haccademia di Terzigno crea la “pizza-anticlan”: pomodori di Radio Siani e l’arte di Aniello Falanga

26 dicembre 2016 11:28

In mille per la prima serata del Presepe Vivente a Marchesa, si replica stasera e domani: LA GALLERY

26 dicembre 2016 11:05

Allarme terrorismo per un tir in piazza Garibaldi: l’autista polacco era andato a dormire in albergo

26 dicembre 2016 10:45

Statale 268, motociclista sfonda il guardrail e finisce nel dirupo: è grave

26 dicembre 2016 10:26

Presepe Vivente a Marchesa, tutto pronto per la 3 giorni del Kolossal: ecco qualche anteprima

25 dicembre 2016 11:37

Tir sospetto a piazza Garibaldi a Napoli: sul posto forze dell’ordine e artificieri, strade chiuse

25 dicembre 2016 11:29

SocialPolitik Natale, ecco come festeggiano i nostri amministratori GUARDA LA GALLERY

25 dicembre 2016 11:14

Evade dal centro di accoglienza, 16enne di Boscoreale finisce nel carcere minorile di Nisida

25 dicembre 2016 10:13

Vigilia di terrore a Terzigno, esplode bombola di gas a Boccia al Mauro

25 dicembre 2016 09:59

Omicidio a Pomigliano: ai domiciliari un imprenditore 47enne del posto

25 dicembre 2016 09:54

Miracolo di Natale, le banche ed i soci dicono “sì” al salvataggio del Cis di Nola

24 dicembre 2016 16:45

Il video di auguri del nostro sponsor Intralot Cafè: sorpresa finale con il “nonno sprint”

24 dicembre 2016 16:26

Ex Provincia, l’accordo tra de Magistris e il “verdiniano” Carbone finisce sul Fatto Quotidiano

24 dicembre 2016 16:03

Blitz dei Nas a Boscoreale, sequestrati medicinali irregolari in una farmacia

24 dicembre 2016 11:28

Presepe Vivente, ritorna in quattro serate la magia della masseria di Boccapianola

24 dicembre 2016 11:18

Nola, trovate 3 tonnellate di sigarette di contrabbando: due arresti e una denuncia

24 dicembre 2016 11:00

Che Natale con la Serie B, proviamo a vincere 2mila euro: guarda la videobolletta

24 dicembre 2016 10:31

Armati e con il volto coperto, tentano rapina in un supermercato di Pomigliano: arrestati

24 dicembre 2016 10:13

Panettoni, il pasticciere campione d’Italia è Emilio Ambrosio di San Gennarello

24 dicembre 2016 09:59

Natale di sangue e morte a Pomigliano: pregiudicato ucciso con un colpo di pistola alla testa

24 dicembre 2016 09:10

Blitz della Forestale a Sant’Anastasia: sigilli a tre costruzioni abusive

23 dicembre 2016 19:04

Palma Campania, aprono 3 Case dell’Acqua: giovedì l’inaugurazione

23 dicembre 2016 18:50

Poggiomarino, ancora grave l’anziana caduta dalla bici: i medici valutano se operarla o meno

23 dicembre 2016 18:41

I selfie in Cile del narcos vesuviano: ecco i clan di camorra che “serviva” con la sua droga

23 dicembre 2016 11:34

Agguato al piano Napoli, Maione è tornato a casa: nessun raid, volevano rapinarmi lo scooter

23 dicembre 2016 11:28

Ospedale di Nola, a Natale i volontari distribuiscono auguri e doni ai pazienti

23 dicembre 2016 11:21

Palma, parte la Befana Sociale di Wellfare e Sirius per i bambini meno fortunati

23 dicembre 2016 11:08

Ragazze seminude in vetrina, i parroci di Pomigliano si scagliano contro il commerciante

23 dicembre 2016 11:03

Città Metropolitana, de Magistris nomina il sindaco Carbone “assessore” dell’ex Provincia

23 dicembre 2016 10:44

Spari contro case e portoni per estorcere denaro: arrestato il trio che terrorizzava il Vesuviano

23 dicembre 2016 10:30

Narcotizzava i viaggiatori in treno per derubarli: preso 30enne, ha colpito anche in circumvesuviana

23 dicembre 2016 10:22

Sfida pazza a Firenze, il Napoli acciuffa il pari sul gong: ecco le pagelle

23 dicembre 2016 10:09

Catturato in Cile il narcos vesuviano Pasquale Fiorente: fu lui a imbottire di droga la “dama bianca”

23 dicembre 2016 09:49

Striano, si dimette il presidente del consiglio comunale: si va verso il rimpasto di Giunta

22 dicembre 2016 19:39

Salvò bimbo nolano dal soffocamento e dalla morte, encomio al vigilante-eroe

22 dicembre 2016 19:24

Vergogna in Circumvesuviana, turista giapponese scippata da due balordi

22 dicembre 2016 18:07

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