NARCOTRAFFICO Trovato con 84 chili di cocaina in un'auto rubata

La sorpresa è arrivata quando i carabinieri hanno aperto il cofano: all'interno erano nascosti due grossi borsoni

Un carico di 84 chilogrammi di cocaina, suddiviso in 71 panetti e pronto, secondo gli investigatori, a essere immesso nei circuiti dello spaccio. È quanto hanno scoperto i Carabinieri a Scampia, nel corso di un servizio di controllo del territorio che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente nascosto all'interno di un'automobile parcheggiata nel quartiere a nord di Napoli.L'operazione è stata condotta dai militari della locale Stazione, impegnati in un'attività di pattugliamento delle strade della zona. Durante il servizio, l'attenzione dei carabinieri è stata attirata da un'Alfa Romeo Giulietta lasciata in sosta. Un controllo apparentemente ordinario che si è trasformato in una scoperta di notevole rilevanza investigativa.Dalle prime verifiche effettuate sulla vettura è emerso un particolare importante: l'automobile risultava rubata lo scorso 17 ottobre. Un elemento che ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti e a ispezionare il veicolo con maggiore attenzione.La sorpresa è arrivata quando i carabinieri hanno aperto il cofano. All'interno erano nascosti due grossi borsoni che contenevano decine di confezioni di droga. Una volta verificato il contenuto, è stato possibile accertare che si trattava di cocaina, suddivisa in 71 panetti confezionati sottovuoto.Sequestrati 71 panetti per un peso di 84 chiliIl quantitativo complessivo dello stupefacente ammonta a 84 chilogrammi. Un carico particolarmente consistente, il cui valore economico avrebbe potuto raggiungere cifre molto elevate qualora la droga fosse stata distribuita sul mercato illegale.Il ritrovamento all'interno di un'automobile rubata rappresenta uno degli aspetti sui quali si concentrerà il lavoro degli investigatori. La vettura potrebbe essere stata utilizzata come deposito temporaneo per nascondere il carico e sottrarlo ai controlli delle forze dell'ordine, ma saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire le modalità di gestione dello stupefacente.Dopo la scoperta sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, incaricati di effettuare i rilievi tecnici e gli approfondimenti necessari sul veicolo e sul materiale sequestrato.Gli investigatori al lavoro sulla provenienza della drogaIl sequestro apre diversi interrogativi sulla provenienza degli 84 chili di cocaina, sulla destinazione del carico e soprattutto sui soggetti che potrebbero essere coinvolti nella sua gestione.Nella nota diffusa dall'Arma viene evidenziato come il ritrovamento possa aprire nuovi scenari investigativi, che saranno ora oggetto di ulteriori approfondimenti. Gli inquirenti dovranno ricostruire la rete di eventuali collegamenti, verificare chi abbia utilizzato l'automobile e stabilire se il quantitativo sequestrato fosse destinato alle piazze di spaccio di Scampia o ad altri canali di distribuzione.L'operazione rappresenta un importante risultato nell'attività di contrasto al narcotraffico nell'area nord di Napoli. A far emergere il deposito di droga è stato un controllo del territorio, partito dall'identificazione di un'auto rubata e conclusosi con il sequestro di un carico di cocaina di dimensioni considerevoli.