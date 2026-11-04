L'ESPLOSIONE Scoppio nel casolare, si scava tra le macerie

La priorità dei soccorritori è verificare che all'interno del casolare non si trovasse nessuno al momento del cedimento

Il cedimento si è verificato all’alba nella zona di Pigna Flores, lungo la strada comunale 82. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 7: squadre di soccorso impegnate a verificare se qualcuno sia rimasto intrappolato sotto i detriti.Un forte boato ha rotto il silenzio delle campagne di Brindisi nelle prime ore del mattino. A provocarlo sarebbe stato il cedimento del solaio di un vecchio edificio rurale situato nella zona di Pigna Flores, lungo la strada comunale 82. Una struttura che, dopo il collasso, si è ritrovata in parte ricoperta da un consistente accumulo di macerie.La segnalazione è arrivata poco prima delle 7. Da quel momento è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi, impegnate nelle operazioni di ricerca e nella rimozione dei materiali crollati.Scavi tra i detriti per escludere la presenza di personeLa priorità dei soccorritori è verificare che all'interno del casolare non si trovasse nessuno al momento del cedimento. Le operazioni si stanno concentrando proprio sull'area interessata dal crollo, dove i pompieri stanno procedendo con cautela per liberare progressivamente gli spazi ostruiti dai detriti.Al momento dell'intervento non era ancora possibile escludere la presenza di eventuali persone sotto le macerie. Per questo motivo le ricerche sono proseguite senza interruzioni, mentre le squadre cercavano di raggiungere le zone più difficili dell'immobile.Sul posto anche forze dell'ordine e tecnici comunaliOltre ai Vigili del fuoco, nella zona sono arrivati gli appartenenti alle forze dell'ordine e i tecnici del Comune. Il loro compito è contribuire agli accertamenti e verificare le condizioni dell'edificio, oltre a raccogliere gli elementi necessari per comprendere che cosa abbia provocato il cedimento.Resta infatti da chiarire se il collasso sia stato determinato dal deterioramento della struttura o da altre criticità. Soltanto le verifiche tecniche potranno fornire indicazioni sull'origine del crollo.Nelle campagne brindisine l'attenzione resta concentrata sull'attività dei soccorritori. Le operazioni di sgombero e ricerca continueranno fino a quando non sarà possibile escludere con certezza che qualcuno sia rimasto coinvolto nel cedimento.