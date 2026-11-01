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IL DRAMMA

Scontro con auto, muore uomo in bici

La vittima si trovava in sella a una mountain bike quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasta coinvolta in uno scontro con una Fiat 500X

A cura di Redazione
01 novembre 2026 20:30
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Scontro con auto, muore uomo in bici -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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Tragedia nella serata di ieri, 31 ottobre, lungo la via Domiziana, nel territorio di Mondragone, in provincia di Caserta. Un uomo di 45 anni, di nazionalità ghanese e domiciliato a Castel Volturno, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto all'altezza del chilometro 25+500.La vittima si trovava in sella a una mountain bike quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasta coinvolta in uno scontro con una Fiat 500X, condotta da un uomo di 42 anni residente nel Casertano.Inutili i soccorsi del 118Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ciclista.Il conducente dell'autovettura è invece rimasto illeso.A raggiungere la zona del sinistro sono stati anche i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, che hanno coordinato le operazioni di soccorso ed eseguito i rilievi tecnici e gli accertamenti urgenti necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto.Esami negativi per il conducenteIl 42enne alla guida della Fiat 500X è stato accompagnato presso una struttura sanitaria per essere sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici.Entrambi gli accertamenti hanno dato esito negativo.Regolari anche la patente di guida e la documentazione relativa alla circolazione e all'assicurazione del veicolo.Ipotesi di omicidio stradaleAllo stato degli accertamenti, e fatta salva la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, il conducente dell'autovettura è stato deferito in stato di libertà all'Autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di omicidio stradale.Entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro sono stati sottoposti a sequestro penale e affidati a una ditta convenzionata per gli ulteriori accertamenti.La salma del 45enne è stata trasferita presso il reparto di Medicina legale dell'ospedale di Caserta, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Mondragone, proseguono per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.Una tragedia che riporta l'attenzione sulla sicurezza lungo la via Domiziana, arteria stradale particolarmente trafficata, dove ancora una volta un incidente ha spezzato una vita.

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