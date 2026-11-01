IL DRAMMA Scontro con auto, muore uomo in bici

La vittima si trovava in sella a una mountain bike quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasta coinvolta in uno scontro con una Fiat 500X

Tragedia nella serata di ieri, 31 ottobre, lungo la via Domiziana, nel territorio di Mondragone, in provincia di Caserta. Un uomo di 45 anni, di nazionalità ghanese e domiciliato a Castel Volturno, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto all'altezza del chilometro 25+500.La vittima si trovava in sella a una mountain bike quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasta coinvolta in uno scontro con una Fiat 500X, condotta da un uomo di 42 anni residente nel Casertano.Inutili i soccorsi del 118Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ciclista.Il conducente dell'autovettura è invece rimasto illeso.A raggiungere la zona del sinistro sono stati anche i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, che hanno coordinato le operazioni di soccorso ed eseguito i rilievi tecnici e gli accertamenti urgenti necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto.Esami negativi per il conducenteIl 42enne alla guida della Fiat 500X è stato accompagnato presso una struttura sanitaria per essere sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici.Entrambi gli accertamenti hanno dato esito negativo.Regolari anche la patente di guida e la documentazione relativa alla circolazione e all'assicurazione del veicolo.Ipotesi di omicidio stradaleAllo stato degli accertamenti, e fatta salva la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, il conducente dell'autovettura è stato deferito in stato di libertà all'Autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di omicidio stradale.Entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro sono stati sottoposti a sequestro penale e affidati a una ditta convenzionata per gli ulteriori accertamenti.La salma del 45enne è stata trasferita presso il reparto di Medicina legale dell'ospedale di Caserta, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Mondragone, proseguono per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.Una tragedia che riporta l'attenzione sulla sicurezza lungo la via Domiziana, arteria stradale particolarmente trafficata, dove ancora una volta un incidente ha spezzato una vita.