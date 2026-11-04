LA PAURA Sarno, uomo urla e si spoglia in chiesa

La richiesta di aiuto ha portato sul posto una pattuglia del Commissariato

Un comportamento inspiegabile, consumato nel giro di pochi istanti, ha sconvolto la tranquillità della chiesa dell’Immacolata a Sarno. Erano circa le 21 di martedì 3 novembre quando un uomo è entrato nell’edificio religioso e ha compiuto un gesto che ha lasciato attoniti i fedeli: davanti alle persone presenti ha cominciato a togliersi gli abiti, senza che fosse immediatamente chiaro cosa stesse accadendo.La scena ha generato agitazione tra i presenti. Qualcuno ha reagito con grida, mentre all’interno della chiesa si diffondevano paura e confusione. L’uomo, descritto nelle prime segnalazioni come una persona di origine straniera, non si sarebbe trattenuto a lungo: dopo il gesto si è allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.La fuga e l'intervento delle forze dell'ordineLa richiesta di aiuto ha portato sul posto una pattuglia del Commissariato di Sarno. Gli agenti hanno raccolto le prime informazioni direttamente dalle persone che avevano assistito alla scena, cercando di ricostruire ogni passaggio utile a individuare il responsabile.Il punto di partenza delle verifiche è rappresentato dalle descrizioni fornite dai testimoni e dagli eventuali spostamenti dell'uomo dopo aver lasciato il luogo di culto. Al momento, infatti, non è ancora stata accertata la sua identità.Al vaglio i filmati della videosorveglianzaUn contributo importante potrebbe arrivare dalle telecamere installate nella chiesa e nelle aree circostanti. Gli investigatori hanno acquisito le registrazioni disponibili per verificare se i sistemi abbiano ripreso l'ingresso dell'uomo, il suo comportamento e soprattutto la direzione presa durante la fuga.Le immagini potrebbero consentire di ricostruire gli spostamenti e fornire dettagli utili alle ricerche. Parallelamente prosegue l'attività di ascolto delle persone presenti al momento dell'accaduto.Nessuna certezza sulle motivazioniResta da comprendere cosa abbia spinto l'uomo a comportarsi in quel modo. Tra gli elementi che potrebbero essere approfonditi figura anche l'eventualità di una condizione di disagio personale, ma al momento non ci sono riscontri che permettano di confermare questa ipotesi.Per i fedeli, intanto, resta lo spavento per un episodio che ha interrotto bruscamente un momento di preghiera e raccoglimento. Gli accertamenti della Polizia proseguono con l'obiettivo di dare un nome al protagonista e chiarire le circostanze del suo comportamento.