FURTO SACRO Rubati crocifisso e ostensorio antichi da una chiesa in Costiera

La scomparsa è stata notata soltanto durante la celebrazione domenicale, quando i fedeli si sono accorti che i due oggetti non erano più al loro posto

I fedeli si sono accorti della sparizione durante la messa domenicale. I ladri hanno portato via un crocifisso in argento alto 180 centimetri e un ostensorio da altare, entrambi risalenti tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Indagano i carabinieri.Furto di oggetti sacri nella chiesa Santa Maria delle Grazie di Sant'Agnello, in penisola sorrentina. A scoprire la sparizione sono stati alcuni fedeli che, durante la messa domenicale, hanno notato l'assenza di preziosi manufatti custoditi nella parrocchia.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione operativa e della stazione di Sorrento, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto.Rubati un crocifisso in argento e un ostensorioSecondo quanto emerso dai primi accertamenti, ignoti si sarebbero introdotti nella chiesa riuscendo a impossessarsi di due oggetti sacri di particolare valore storico e religioso.Il bottino comprende un crocifisso in argento alto 180 centimetri e un ostensorio da altare. Entrambi i manufatti sarebbero databili tra la fine del 1700 e l'inizio del 1800.La scomparsa è stata notata soltanto durante la celebrazione domenicale, quando i fedeli si sono accorti che i due oggetti non erano più al loro posto.Indagini in corsoI carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica del furto e individuare i responsabili. Gli accertamenti sono in corso per chiarire quando sia avvenuta la sottrazione e come gli ignoti siano riusciti a portare via i manufatti.L'obiettivo è anche quello di rintracciare gli oggetti sacri, che oltre al valore materiale rappresentano un patrimonio storico e religioso per la comunità parrocchiale di Sant'Agnello.