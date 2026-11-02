IL FURTO Rubano l'auto al prete mentre dice messa

Il sacerdote, molto conosciuto in città, era impegnato nella celebrazione

Furto in pieno giorno a Giugliano, dove un parroco è rimasto senza auto mentre era impegnato nella celebrazione religiosa per la commemorazione dei defunti.L'episodio è avvenuto oggi, davanti al cimitero cittadino, durante la cerimonia concelebrata dal vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo.A essere derubato è stato don Francesco Riccio, parroco della chiesa di San Pio X, al quale i ladri hanno portato via una vecchia utilitaria parcheggiata nei pressi del cimitero.Il sacerdote, molto conosciuto in città, era impegnato nella celebrazione della messa quando i malviventi sono entrati in azione, approfittando della sua assenza.Don Francesco Riccio è anche uno storico collaboratore dell'emittente televisiva Teleclub, dove conduce rubriche di carattere religioso. Inoltre, ricopre il ruolo di responsabile dell'ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Aversa.Un furto che ha lasciato amareggiato il sacerdote, vittima di un episodio avvenuto proprio nel giorno dedicato al ricordo dei defunti, in un luogo simbolico per la comunità cittadina.