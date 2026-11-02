TACCHEGGIO Rubano al supermercato, arrestati dai vigili

L'intervento è avvenuto nei pressi di un centro commerciale, dove si sospettava fosse stato appena commesso un furto da parte di due soggetti

I due uomini, entrambi di nazionalità georgiana e residenti nell'hinterland napoletano, sarebbero responsabili di almeno due episodi. Decisivo l'intervento di un poliziotto fuori servizio, che ha attivato la Polizia Municipale. Indagini in corso per verificare eventuali altri colpi.Due presunti taccheggiatori sono stati individuati e denunciati nel Vallo di Diano, dopo una serie di furti ai danni di supermercati della zona. Almeno due gli episodi ricostruiti dagli investigatori: uno ad Atena Lucana e un altro, tentato, a Sant'Arsenio.La vicenda è emersa nel pomeriggio di sabato, quando l'intervento di un agente della Polizia di Stato fuori servizio, consigliere comunale a Sant'Arsenio, ha permesso di attivare la Polizia Municipale e bloccare i due sospettati.Decisivo l'intervento di un poliziotto fuori servizioL'intervento è avvenuto nei pressi di un centro commerciale, dove si sospettava fosse stato appena commesso un furto da parte di due soggetti di nazionalità straniera.L'agente fuori servizio ha segnalato la situazione alla Polizia Municipale di Sant'Arsenio, coordinata dal comandante Vincenzo Giuliano. Gli accertamenti hanno portato all'identificazione di due cittadini georgiani, residenti nell'hinterland napoletano.Recuperata la merce sottratta nei supermercatiLe indagini della Polizia Municipale, condotte attraverso accertamenti di polizia giudiziaria in stretta collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, hanno consentito di ricostruire almeno due episodi.Secondo quanto emerso, i due uomini avrebbero sottratto una consistente quantità di merce e generi alimentari dai supermercati di Sant'Arsenio e Atena Lucana.Al termine delle verifiche, il magistrato ha disposto la denuncia a piede libero per le ipotesi di reato di furto e ricettazione.Accertamenti su altri possibili colpiGli investigatori stanno ora verificando se i due uomini, già noti alle forze dell'ordine per episodi analoghi, possano essere coinvolti in altri furti ai danni di supermercati del Vallo di Diano.La vicenda evidenzia ancora una volta l'importanza della collaborazione tra le diverse forze di polizia e la popolazione, che ha contribuito a far emergere gli episodi e a consentire l'intervento degli operatori.Le indagini proseguono per chiarire l'eventuale coinvolgimento dei denunciati in ulteriori episodi e ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.