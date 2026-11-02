MALTEMPO Prorogata l'Allerta Meteo, piogge più intense

L'avviso iniziale, emanato nella giornata di ieri e valido fino alle 23.59 di oggi, interessava invece l'intera Campania

Le precipitazioni e i temporali sono previsti in attenuazione dalla mezzanotte su gran parte del territorio regionale. La Protezione civile ha tuttavia esteso l'avviso di criticità fino alle 14 di domani, 3 novembre, in alcune aree della Campania.Temporali e precipitazioni che stanno interessando la Campania sono destinati ad attenuarsi a partire dalla mezzanotte su buona parte del territorio regionale. Resta però attiva l'allerta meteo di colore giallo in alcune zone, dove il rischio legato alle condizioni atmosferiche richiede ancora attenzione.Il Centro Funzionale della Protezione civile della Regione Campania ha infatti disposto la proroga dell'avviso di allerta fino alle 14 di domani, 3 novembre.Le zone interessate dall'allertaLa proroga riguarda esclusivamente quattro aree del territorio regionale:Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;Zona 4: Alta Irpinia e Sannio;Zona 5: Tusciano e Alto Sele;Zona 7: Tanagro.L'avviso iniziale, emanato nella giornata di ieri e valido fino alle 23.59 di oggi, interessava invece l'intera Campania.Le indicazioni della Protezione civileLa comunicazione della proroga è stata diffusa attraverso una nota della Protezione civile regionale. Nonostante la prevista attenuazione dei fenomeni dalla mezzanotte, la permanenza dell'allerta nelle aree indicate invita a mantenere alta l'attenzione fino alla scadenza dell'avviso.Le condizioni meteorologiche saranno quindi monitorate nelle prossime ore, con particolare riferimento ai territori ancora interessati dalla criticità gialla.