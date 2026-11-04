L'INCIDENTE Operaio muore in un'azienda di frantumazione

Il personale medico ha raggiunto rapidamente il luogo dell'incidente, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile

Un'altra tragedia colpisce il mondo del lavoro nel Sannio. Un uomo di nazionalità straniera è morto in seguito a un incidente verificatosi all'interno di un'azienda situata in località Casale Maccabei, nel territorio comunale di San Leucio del Sannio.La ditta opera nel comparto della lavorazione degli inerti e della frantumazione del pietrisco. È proprio all'interno dello stabilimento che si è consumato l'episodio, le cui cause restano ancora da accertare.La richiesta di intervento ha fatto scattare l'arrivo dei sanitari del 118. Il personale medico ha raggiunto rapidamente il luogo dell'incidente, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: per il lavoratore non c'è stato nulla da fare.Accertamenti in corso nello stabilimentoSul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le verifiche necessarie per ricostruire quanto accaduto. Gli investigatori dovranno chiarire in quali circostanze si sia verificato l'incidente e quali siano stati gli eventi che hanno portato alla morte dell'uomo.Al momento non sono stati resi noti né il nome né gli altri dati identificativi della vittima. Restano da definire anche la dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità.Il lavoro torna al centro dell'attenzione nel SannioLa morte dell'uomo riporta l'attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, dopo un nuovo episodio dalle conseguenze drammatiche nel territorio beneventano.Le indagini dovranno ora fornire risposte sulle condizioni in cui operava il lavoratore e sulle circostanze dell'incidente. Solo al termine degli accertamenti sarà possibile stabilire con precisione cosa sia successo all'interno dell'azienda di Casale Maccabei.