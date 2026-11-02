LA FUGA Non si fermano al posto di blocco, alla guida un 16enne

Dagli accertamenti è emerso che il conducente era privo di patente di guida e che risultava recidivo nel biennio

I carabinieri hanno bloccato una Fiat Panda gialla dopo una fuga lungo le strade del centro. Alla guida un 16enne, accompagnato da un passeggero di 15 anni. L'auto è stata sequestrata ai fini della confisca.Inseguimento notturno per le strade di Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno denunciato a piede libero due minorenni che viaggiavano a bordo di un'automobile senza patente e senza fermarsi all'alt imposto dai militari.L'episodio è avvenuto durante un controllo dei carabinieri della locale stazione, che hanno intercettato una Fiat Panda gialla con a bordo i due giovani. Alla richiesta di fermarsi, il conducente avrebbe proseguito la marcia, dando origine a un inseguimento durato alcuni minuti lungo le strade cittadine.La fuga e il blocco in via GramsciLa corsa si è conclusa in via Gramsci, dove i militari sono riusciti a bloccare il veicolo e a identificare i due occupanti.Alla guida si trovava un ragazzo di 16 anni, residente a Orta di Atella, mentre sul lato passeggero viaggiava un 15enne. Dagli accertamenti è emerso che il conducente era privo di patente di guida e che risultava recidivo nel biennio.Le contestazioni e il sequestro dell'autoLa condotta tenuta durante la fuga ha comportato la contestazione delle ipotesi di reato di fuga pericolosa, inosservanza dell'obbligo di fermarsi all'alt e uso improprio del veicolo in concorso.Al termine degli accertamenti, entrambi i minorenni sono stati denunciati a piede libero alla Procura per i Minorenni di Napoli.L'autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della successiva confisca.Nessun feritoFortunatamente, l'inseguimento non ha provocato feriti. I due ragazzi sono stati affidati ai rispettivi genitori, nel frattempo giunti sul posto.Restano al vaglio degli organi competenti gli elementi relativi alla condotta tenuta dai due minorenni durante il tentativo di sottrarsi al controllo.