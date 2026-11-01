LA TRAGEDIA Investito e ucciso da 19enne alla guida

L'impatto è stato violentissimo e per il trentaquattrenne non c'è stato nulla da fare

L'incidente si è verificato domenica 1° novembre, all'altezza del chilometro 24,400, sulla carreggiata laterale in direzione Eur. Coinvolta una Fiat 500X con cinque giovani a bordo: il conducente, 19 anni, è rimasto ferito, mentre gli altri quattro passeggeri sono usciti illesi.Tragedia all'alba di domenica 1° novembre 2026 a Roma, dove un uomo di 34 anni è morto dopo essere stato investito da un'automobile mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto lungo via Cristoforo Colombo, nel quadrante sud della Capitale, nella zona di Casal Palocco.Secondo le prime informazioni, il pedone è stato travolto da una Fiat 500X all'altezza del chilometro 24,400, sulla carreggiata laterale in direzione Eur. L'impatto è stato violentissimo e per il trentaquattrenne non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto sul posto, nonostante i tentativi di soccorso.Ferito il conducente, illesi gli altri quattro passeggeriA bordo della Fiat 500X viaggiavano cinque giovani. Il conducente, un ragazzo italiano di 19 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie e sottoporsi agli accertamenti previsti.Sono rimasti invece illesi gli altri quattro passeggeri, tutti italiani e di età compresa tra i 19 e i 20 anni.I rilievi della Polizia LocaleSul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori sanitari e diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale.Gli agenti del IX Gruppo Eur, con il supporto delle unità dei Gruppi X Mare e XI Marconi, hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti di polizia stradale per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e chiarire le circostanze dell'investimento.Per consentire le operazioni di soccorso e lo svolgimento dei rilievi, si è resa necessaria la temporanea chiusura della carreggiata laterale di via Cristoforo Colombo interessata dall'incidente, con conseguenti ripercussioni sulla viabilità.Restano da accertare le cause dell'investimento e le responsabilità nell'ambito degli accertamenti avviati dalla Polizia Locale.