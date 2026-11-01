IL ROGO Incendio nel sotterraneo, notte di paura

L’incendio ha coinvolto principalmente mobili, arredi ed elettrodomestici presenti nel locale, rendendo necessario un intervento articolato per domare le fiamme

Paura nella serata di ieri a Marcianise, dove un incendio è divampato all’interno di un box situato in un edificio in ristrutturazione. A segnalare la presenza di fumo sono stati alcuni residenti della zona, che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.Sul posto è intervenuta una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise. Una volta raggiunto l’edificio, i soccorritori hanno individuato il rogo all’interno del box, dove le fiamme avevano interessato tutto il materiale custodito.L’incendio ha coinvolto principalmente mobili, arredi ed elettrodomestici presenti nel locale, rendendo necessario un intervento articolato per domare le fiamme e completare le operazioni di spegnimento.A supporto della squadra è stata inviata anche un’autobotte dalla sede centrale del Comando provinciale. Per agevolare le operazioni è stato inoltre utilizzato un Bobcat, impiegato per smassare il materiale incendiato e consentire ai Vigili del Fuoco di raggiungere eventuali focolai residui.Le operazioni sono proseguite fino al completamento dello spegnimento.