L'INTERVENTO In tre in auto con il passamontagna, cercavano casa da svaligiare

Dopo il furto di una motocicletta, alcuni residenti hanno segnalato sui social la possibile presenza di un collegamento

I tre, con il volto coperto e abiti scuri, sarebbero stati notati all’alba nei pressi di Villa Capriccio, mentre si allontanavano a bordo di una Smart. Dopo il furto di una motocicletta, alcuni residenti hanno segnalato sui social la possibile presenza di un collegamento.Movimenti insoliti nel cuore della notte e, poco dopo, il furto di una motocicletta. È quanto viene segnalato dagli abitanti della zona collinare di Capodimonte, a Napoli, dove intorno alle 4 del mattino tre persone con il volto coperto sarebbero state viste nei pressi di piazzetta Lieti.Secondo il racconto, i tre indossavano passamontagna, guanti e cappellini neri. Dopo essersi intrattenuti parlando ad alta voce, sarebbero saliti su una Smart parcheggiata davanti al parco di Villa Capriccio, per poi allontanarsi a velocità sostenuta in direzione di via Bosco.Il furto della moto in via De MartinoPoco dopo è stato segnalato il furto di una motocicletta in via De Martino. La notizia è stata rilanciata anche sui social da un cittadino.Tra alcuni residenti si è fatta strada l'ipotesi che i tre uomini avvistati poco prima possano essere coinvolti nel furto. Al momento, tuttavia, si tratta di una supposizione degli abitanti e non di una responsabilità accertata.L'appello alla prudenza e alle segnalazioniSull'episodio è intervenuto il consigliere della III Municipalità Carlo D. Restaino, che ha invitato i cittadini a mantenere alta l'attenzione e a collaborare con le forze dell'ordine.«Bisogna tenere alta la guardia nel nostro quartiere. Invito tutti i residenti a prestare la massima attenzione, a segnalare tempestivamente alle forze dell'ordine qualsiasi movimento sospetto e a fare rete per la sicurezza della nostra comunità», ha dichiarato.L'episodio ha riacceso la preoccupazione tra gli abitanti di Capodimonte. Resta da chiarire se esista un collegamento tra le persone avvistate all'alba e il furto della motocicletta.