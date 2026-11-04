LEGALITA' Impresa funebre, ma aveva solo il permesso per i fiori

Al termine delle verifiche, il titolare, un uomo napoletano di 41 anni, è stato destinatario di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 11.200 euro

Un'attività commerciale autorizzata alla vendita di fiori e piante, ma che avrebbe esteso il proprio lavoro anche all'organizzazione di funerali. È quanto hanno riscontrato i carabinieri della Compagnia di Poggioreale durante un controllo in un esercizio di corso Bruno Buozzi, nel quartiere Barra, a Napoli.Al termine delle verifiche, il titolare, un uomo napoletano di 41 anni, è stato destinatario di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 11.200 euro. Gli accertamenti avrebbero fatto emergere una difformità tra le attività effettivamente svolte all'interno dell'esercizio e quelle per le quali era stata presentata la documentazione amministrativa.Dalla vendita di fiori ai servizi per i funeraliSecondo quanto ricostruito dai militari, il negozio non si sarebbe limitato al commercio al dettaglio di fiori e piante. L'attività avrebbe infatti offerto anche servizi di onoranze funebri, occupandosi dell'organizzazione delle cerimonie e della gestione dei manifesti funebri.La documentazione presentata dal titolare, tuttavia, riguardava esclusivamente la vendita di fiori e piante. La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) in possesso dell'esercente non comprendeva, dunque, i servizi funerari che sarebbero stati concretamente proposti alla clientela.Scatta la sanzione e viene fermata l'attività non autorizzataLa mancanza dei necessari titoli amministrativi per svolgere le prestazioni di onoranze funebri ha portato alla contestazione delle violazioni e all'applicazione di sanzioni per 11.200 euro.Oltre alla multa, è stata disposta la cessazione dell'attività esercitata senza le autorizzazioni richieste. Il controllo rientra nelle verifiche condotte dai carabinieri sul territorio per accertare la regolarità delle attività commerciali e il rispetto delle disposizioni amministrative.